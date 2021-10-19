周末好去處｜黃埔天地限定《咖啡．生活墟》 咖啡生活市集+咖啡工作坊+拉花及手沖咖啡比賽

咖啡控們請注意！紅磡黃埔天地《咖啡．生活墟》將於連續兩個周末，舉辦咖啡活動三重奏，包括咖啡生活市集、咖啡工作坊及咖啡比賽。其中大家更可以在工作坊中學習普通及3D拉花，各位咖啡迷萬勿錯過！

周末好去處｜咖啡市集 16特色品牌駐場

黃埔天地《咖啡．生活墟》將於2021年10月23 - 24 日及30 - 31 日一連兩個週末舉行，分為市集、工作坊及比賽3個不同活動。其中咖啡生活市集共有16個特色品牌駐場，售賣各款咖啡豆、冷萃咖啡、咖啡掛耳包、沖製咖啡工具等相關產品，當中包括Sofe Coffee、Urban Coffee Roaster、MYOC CoffeeE等人氣咖啡品牌，讓大家能輕鬆發掘不同咖啡風味。

周末好去處｜特色咖啡工作坊 學拉花技巧

同時它們亦舉辦兩項咖啡工作坊，包括「咖啡拉花工作坊」，由專業咖啡師教授入門拉花技巧，包括手打奶泡、基礎葉形或心形拉花及3D立體公仔拉花教學，創作一杯屬於自己的咖啡拉花。另有「咖啡渣手工皂工作坊」，教授如何把咖啡渣再造成天然多用途肥皂，一物兩用！

凡於黃埔天地任何商舖消費滿$400或以上，憑即日單一之電子貨幣存根或交易紀錄頁面及對應商戶同日之單一機印發票，即可參加咖啡拉花或咖啡渣手工皂工作坊一次。名額有限，額滿即止。

周末好去處｜拉花及手沖比賽 咖啡高手必參加

除了市集及工作坊之外，咖啡高手們更可以參加10月30日（星期六）舉辦「咖啡拉花」及「手沖咖啡」比賽！屆時將由多位專業評審現場評分，勝出者可贏取總值$20,000的商戶現金券及精美咖啡用具獎品。

黃埔天地《咖啡．生活墟》咖啡生活市集詳情

活動日期：2021年10月23-24日及30 -31日

活動時間：中午12時至晚上8時

活動地點：黃埔天地時尚坊MTR層

咖啡拉花工作坊日期及時間(每節90分鐘)：

2021年10月23 - 24日及31日(下午2時)；2021年10月30日(下午12時30分)

咖啡渣手工皂工作坊日期及時間(每節45分鐘)：

2021年10月23 - 24日及31日 (下午4時30分)

咖啡拉花及手沖咖啡比賽詳情

比賽日期：2021年10月30日（星期六）

比賽時間：咖啡拉花比賽：下午2時30分至下午4時

手沖咖啡比賽：下午4時45分至下午6時15分

參加辦法：登入www.thewhampoa.com，費用全免

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