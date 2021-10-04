周末好去處｜80年代復古潮再現！鰂魚涌全新室內滾軸溜冰場 佔地20,000呎+ 霓虹燈打卡位

近期重新流行起「復古潮」，最近鰂魚涌新開室內滾軸溜冰場「Bun’s 2020」，佔地20,000呎，設兩大溜冰區。場內更設計成80年代復古風，有大量霓虹燈打卡位，完全重現80年代在沙田賓士踩Rollar的集體回憶。即睇場內環境、收費及地址詳情！

全新室內滾軸溜冰場｜佔地20,000呎+2大溜冰區

「Bun’s 2020」9月才開業，座落鰂魚涌工廠大廈。場內佔地20,000呎，分為一大一小的溜冰區域：一部分為主場區，可以讓大家自由自在地溜冰；另一部分則是小型訓練區，備用欄杆輔助等設施，適合新手們先學習基本技巧，熟習溜冰技巧及平衡力後，就可以到主場區盡情玩樂！

全新室內滾軸溜冰場｜80年代復古風+霓虹燈打卡位

踩Roller為80年代的熱潮，因此場內亦神還原懷舊復古風。木地板再配上多條霓虹光管，亦有大量鏡子、發光邊框及霓虹燈裝飾，適合一大班朋友拍照留念。而餐飲區亦採用紅白藍的設計，超有Vintage感，用來打卡一流！場內亦會播放disco音樂，夜間更會請來DJ打碟，大增party氣氛！

全新室內滾軸溜冰場｜日間免費租鞋+溜冰課程

溜冰場提供不少新開張優惠，例如日間時段可以免費租借溜冰鞋，夜間租借則需要收取$30，更會提供發光溜冰鞋。不過由於租鞋數量有限，先到先得，因此建議大家自備私家鞋。除此之外，它們亦有課程供小朋友及成人參與，由香港花式滾軸溜冰運動員蔡穎怡作顧問，師資有一定保證！想體驗室內滾軸溜冰的朋友，可以到BOOKYAY預約時間。收費如下：

地址：鰂魚涌柯達大廈一座7樓

電話：2779 2020

網站：http://www.buns2020.com.hk/HOME-1/

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