周末好去處｜Ian@MIRROR X黑白奶茶登陸皇室堡 三大必影打卡位+21/11 Ian現身啟動禮

Hellosss請注意！黑白將於11月20至21日銅鑼灣皇室堡，夥拍MIRROR成員Ian陳卓賢，打造「黑白 x Ian無限拍住上打卡站」。Ian更會於11月21日現身主持啟動禮，並與多位「黑白® x Ian Smize Challenge」得獎者大玩遊戲兼頒發獎品， Hellosss們可以與Ian見面！

IanX黑白奶茶｜皇室堡設快閃打卡站 即場換領黑白奶茶

位於銅鑼灣皇室堡地下中庭的「黑白® x Ian無限拍住上打卡站」將於11月20至21日開放，場內設有三大必影打卡位，遍佈大量sweet爆可愛的Ian廣告照。此外，凡於現場指定範圍內打卡，並按指示追蹤品牌Instagram專頁後，昊可即場免費換領黑白濃滑經典奶茶一罐，數量有限，換完即止。

IanX黑白奶茶｜超巨型Ian展板+車站

中庭設有超巨型展板及特色車站，Ian化身「無限拍住上事務所專員」，手持隨身隨飲的黑白®濃滑經典奶茶，舉著心心手勢及拿著結他，發放滿滿正能量，Hellosss一定要打卡︷

IanX黑白奶茶｜黑白 x Ian無限拍住上專線

型格專線以黑白品牌的經典紅白色為主調，更設有秋日野餐主題打卡位，讓粉絲率先拿著黑白濃滑經典奶茶chill住留影，輕鬆拍出清新文青照。「黑白 x Ian濃滑經典奶茶派發活動」將由11月27日起至12月19日逢星期六日舉行，活動期間專線將於港九新界多區出沒，向途人派送黑白濃滑經典奶茶，詳情請密切留意稍後公佈。

IanX黑白奶茶｜11月21日Ian驚喜現身皇室堡

為推廣及傳承香港奶茶文化，自2013年起，黑白均會於每年11月第三個星期日慶祝「港式奶茶日」。適逢第9年，黑白將一連四個週末舉行「黑白 x Ian濃滑經典奶茶派發活動」，Ian和小儀將於11月21日（星期日）下午2時半親臨皇室堡現場，出席啟動禮。屆時Ian更會與多位於「黑白x Ian Smize Challenge活動」的得獎者大玩遊戲兼頒發親筆簽名禮物，想一睹Ian風采的Hellosss萬勿錯過。

「黑白® x Ian無限拍住上打卡站」公眾開放時間

2021年11月20日（星期六）上午11時至下午9時

2021年11月21日（星期日）下午5時至下午9時

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