周末好去處｜K11 Art Mall首辦Design Fest 3大展區+市集/工作坊+別注版Snapio

尖沙咀K11 Art Mall繼MEME Museum之後，再次舉行藝術展覽！由9月17日10月31日，K11 Art Mall首辦《K11 Art Mall Design Fest 2021》，集合過百本地及國際設計師，設有3大展區、市集及工作坊等，更有多個打卡位，文青必去！

Design Fest起為期一個半月，與超過40位本地插畫師藝術聯展，展示包括孔版油印插畫、視覺壁畫及裝置藝術的多媒界創作。透過積極探索藝術的各種可能性，引人深思到底是「不正常，其實很正常」；抑或「正常，其實很不正常」？設有3大展區：

Design Fest｜孔版油印插畫

第一個打卡位就是「7米打卡隧道」，將藍紅螢光色圖案錯疊。孔版油印是一種舊式印刷技術，由於技術限制，印刷時會出現圖案錯位、不均勻和重疊的墨跡等情況，讓每一幅印刷品都獨一無二，被稱作「不完美的藝術」，充滿驚喜。另外11幅作品在K11 Art Mall一樓天橋展示，所有展出作品於chi K11藝術空間限量發售。每幅$220，每款限量20幅。

Design Fest｜落地玻璃櫥窗壁畫

另外它們亦靈活運用chi K11藝術空間的落地玻璃櫥窗，以畫功細膩及令人不禁駐足細味的櫥窗壁畫與窗外的公眾互動，透過空間感演繹多個命題，將城市裏承載著林林總總各行各樣的價值觀以壁畫呈現，場外場內衝擊大眾視覺。

Design Fest｜知名+新興藝術家作品

而佔地最大的的展區，將呈現15位知名及新興藝術家的作品，例如Kafka Poon的《紙老虎》、書籍設計師陳曦成的作品《困（造新字：「口」字裡面一個「本」字）》，他將書本放置於鳥籠之中，絕對是必影打卡位之一。

Design Fest｜別注版Snapio

適逢《K11 Art Mall Design Fest 2021》，請來4位插畫師，包括擅長兒童繪本設計的文盈、「肥教主」創作者杜波淇、以原創角色「蘇飛」而聞名的林皮及主打可愛漫畫風的阿青設計期間限定、不同風格的即影即有相框，讓大家體驗瘋狂自拍的同時代入插畫情景，搖身一變化身藝術品主角！亦有其他精彩活動如插畫展售攤位、Busking Night、創意工作坊等，這個周末一於去朝聖吧！

《K11 Art Mall Design Fest 2021》

日期：9月17日至10月31日

時間：中午12時至晚上10時

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mal—chi K11 藝術空間、1樓121號鋪、地下中庭及B2層中庭

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