周末好去處｜Keigo喜感生活展覽9月登陸香港 神秘互動裝置+Keigo特色料理+限定紀念品 Trip.com獨家售票

日本人氣插畫家Keigo深受港人歡迎，位於皇后大道西的 Artzbrew將於於9月8日至11月30日舉行「Keigo Open House @ Artzbrew｜喜感生活館×お食事処×専門販売店」。有不同神秘互動裝置、特色料理及限定紀念品，由Trip.com獨家售票，更可享有7折優惠！

Keigo的插畫作品喜感十足，以擬人的手法描繪日常生活中無奈小事。展覽將呈現插畫家手稿，以原作風格、真實世界比例，神還原Keigo筆下的奇趣世界。參觀者可以在5大主題區域、逾10個打卡熱點中，與因脖子太長而困擾的長頸鹿、反應慢N拍的樹懶和「厭世臉」鱷魚先生等角色打卡。除此之外，現場的神秘互動裝置、Keigo特色料理和限定紀念品，都能讓遊客全身心沉浸在藝術家的喜感日常。

場內亦設有Keigo主題餐廳，只需要購買餐飲券就可以享用到造型珈琲、飲品及主食等。更有専門販売店，獨家發售Keigo 家族金屬徽章、貼紙、明信片、模型、親筆簽名版畫等，數量有限，售完即止。更有Keigo Open House @ Artzbrew 獨家口罩！

展覽由Trip.com獨家售票，更有高達7折的多種優惠。基本入場門票為HK$88，大家亦可以加購HK$109的「Keigo創作料理SET」、或HK$100的餐飲券或商品券。價值HK$270的門票連特色餐飲套票「又玩又食PASS (A)」，平台訂購只售HK$188。

「Keigo Open House @ Artzbrew｜喜感生活館×お食事処×専門販売店」

地址：Artzbrew | 香港皇后大道西118號

日期：2021 年9 月 8 日至 11 月 30 日

時間：週一至週日 10:00–19:00（最後入場時間為 18:00）

購買網址：https://hk.trip.com/things-to-do/detail/37162209/?language=HK&locale=zh_hk