周末好去處｜Monchhichi登陸MOKO新世紀廣場 設多個打卡位+美食市集+限定精品

Monchhichi粉絲注意！由10月開始，Monchhichi將化身為馬戲團角色造型，登陸MOKO新世紀廣場。設有多個超可愛打卡位，更有多款期間限定的精品及食品，例如Monchhichi特別版公仔，Monchhichi忠實fans一定可以滿載而歸！

周末好去處｜馬戲團主題打卡位+5大萌爆造型

今次以馬戲團為活動主題，將Monchhichi設計成魔術師、雜技員及粉絲團五大萌爆造型，超級「IG-able」！

周末好去處｜Monchhichi馬戲團精品及美食市集

除了Monchhichi馬戲團角色打卡位之外，中庭更設有「Monchhichi馬戲團精品及美食市集」！一共有16個攤位，其中兩個攤位售賣近百款Monchhichi精品及美食，包括公仔、家品、香水/香薰及時裝等。當然少不了由山下菓子設計製作的甜品，有Monchhichi造型的棒棒馬卡龍、布丁燒、雙層芝士蛋糕，更有Monchhichi 3D公仔保鮮花水晶球蛋糕！當中有20多款是會場期間限定產品，包括於香港首次推出的Monchhichi特別版公仔，更特別設計多個馬戲團主題精品，超級具收藏價值！

周末好去處｜Monchhichi市集換領賞及打卡賞

由10月1日起至10月24日，凡於MOKO市集購買Monchhichi產品，即日單一電子消費滿HK$100，即可賺取「換領賞」HK$10 MOKO POP專區贈券。與Monchhichi盡情拍照上載至個人社交網站後，更可換取「打卡賞」HK$20 MOKO POP專區贈券，贈券適用於臺灣禮籃、好茶養生、LASSANA、綠盈坊有機店、Mart Point Zero、林記懷舊小食、綠日堂、元朗合興等。

此外，與場內打卡區任何Monchhichi裝置打卡合照，即場上載至個人Instagram賬戶，並加上活動標籤#MOKOHK，以及讚好MOKO新世紀廣場Facebook專頁及Instagram專頁，即可換領HK$20 MOKO POP專區贈券。每日300個，數量有限，換完即止。

周末好去處｜消費券賺上賺10月限定活動

配合第二期消費券，新地旗下MOKO新世紀廣場、YOHO MALL 形點及新都會廣場推出「消費券賺上賺10月限定」活動，派發超過1千萬港元商場購物贈券，力搶消費券市場商機。顧客可享商場購物贈券組合及同時賺取消費積分，當中旺角MOKO新世紀廣場累積消費滿$6,000，更可獲回贈千元商戶禮券。

「Monchhichi馬戲團精品及美食市集」

日期：10月1日至10月24日

時間：上午11時–晚上9時

地點：MOKO新世紀廣場MTR層中庭