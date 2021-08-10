咖啡控留意！Blue Bottle Coffee沙田限定店 限定美食+工作坊

Blue Bottle Coffee 將於本月 25 日至 11 月21 日期間，於沙田新城市廣場３樓「兒童及寵物同樂園」的旁邊設立限定戶外咖啡店，由美國 Caravel 露營車將為大家提供美味咖啡，打造主寵露營風的寫意戶外空間，並與多個本地平台合作帶來多項活動。

露營風的寫意戶外空間 主人寵物同樂

沙田新城市廣場３樓「兒童及寵物同樂園」設有多個寵物專用帳篷，並加入大熱的營具如印第安帳篷、天幕，及露營桌椅等等，還有寵物專用的帳篷，配合場內寬敞寫意的戶外空間、為毛孩而設的遊戲設施，無論主人或是寵物都能慢慢享受 Pets Camping 的時光。

沙田限定咖啡店及節日限定餐單

美國產Caravel 露營車將為大家提供美味咖啡，而本地手工美食品牌 JamStory 、The Nutter ，及 Gelat Etc. 亦一起合作推出的會場限定 Waffle Parfait 及狗仔專屬小食。JamStory 以茶道入醬創造紅烏龍茶果醬窩夫芭菲，而 The Nutter 的花生奶油窩夫芭菲靈感來自港式奶醬多士，還有 Blue Bottle Coffee 獨家提供的望月流心奶黃月餅，香濃幼滑的流心奶黃月餅搭配咖啡，讓美食體驗更昇華！

Blue Bottle Coffee更推出限定活動，只要上載你與寵物的 Blue Bottle Coffee 時光 及 Hashtag #DogsOfBlueBottle ，官方會挑選其中 30 位送上一杯咖啡，詳情請到 Instagram @BlueBottleCoffeeHongKong 查看。

與本地品牌合作 推出手沖咖啡班/咖啡渣紮染/單車遊等

Blue Bottle Coffee與多個本地品牌聯手準備連串與咖啡相關的活動， 例如Blue Bottle Coffee 咖啡師主理 90 分鐘的手沖咖啡班，由介紹各種咖啡豆、手沖工具的使用方法、手沖示範到體驗教學，全程體驗Blue Bottle Coffee 手沖咖啡的製作過程。

另外還有本地單車生活文化平台 Bike The Moment 的咖啡單車遊，大家可以遊走沙田之間，輕鬆追風嚐啡享樂；與巨人染、植屋，及集棄場等讓咖啡渣及再造木重生的工作坊合作、與本地愛好露營咖啡及攜帶寵物露營的朋友交流分享會等等，從出遊日常入手，讓咖啡體驗更加美好！

Blue Bottle Coffee沙田限定店

日期：8 月 25 日至 11 月 21 日

地點：新界沙田新城市廣場 3 樓小食亭 （「兒童及寵物同樂園」側）

營業時間：早上11時至晚上8時