Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
咖啡控留意！Blue Bottle Coffee沙田限定店 限定美食+工作坊
1 小時前
#Hashtags
咖啡咖啡店BlueBottleCoffee寵物手沖咖啡工作坊露營
咖啡控留意！Blue Bottle Coffee沙田限定店 限定美食+工作坊
news-images
咖啡控留意！Blue Bottle Coffee沙田限定店 限定美食+工作坊

Blue Bottle Coffee 將於本月 25 日至 11 月21 日期間，於沙田新城市廣場３樓「兒童及寵物同樂園」的旁邊設立限定戶外咖啡店，由美國 Caravel 露營車將為大家提供美味咖啡，打造主寵露營風寫意戶外空間，並與多個本地平台合作帶來多項活動。

露營風寫意戶外空間 主人寵物同樂

沙田新城市廣場３樓「兒童及寵物同樂園」設有多個寵物專用帳篷，並加入大熱的營具如印第安帳篷、天幕，及露營桌椅等等，還有寵物專用的帳篷，配合場內寬敞寫意的戶外空間、為毛孩而設的遊戲設施，無論主人或是寵物都能慢慢享受 Pets Camping 的時光。

news-images
新城市廣場３樓「兒童及寵物同樂園」

沙田限定咖啡店及節日限定餐單

美國產Caravel 露營車將為大家提供美味咖啡，而本地手工美食品牌 JamStory 、The Nutter ，及 Gelat Etc. 亦一起合作推出的會場限定 Waffle Parfait 及狗仔專屬小食。JamStory 以茶道入醬創造紅烏龍茶果醬窩夫芭菲，而 The Nutter 的花生奶油窩夫芭菲靈感來自港式奶醬多士，還有 Blue Bottle Coffee 獨家提供的望月流心奶黃月餅，香濃幼滑的流心奶黃月餅搭配咖啡，讓美食體驗更昇華！

Blue Bottle Coffee更推出限定活動，只要上載你與寵物的 Blue Bottle Coffee 時光 及 Hashtag #DogsOfBlueBottle ，官方會挑選其中 30 位送上一杯咖啡，詳情請到 Instagram @BlueBottleCoffeeHongKong 查看。

news-images
Blue Bottle 手沖咖啡
 news-images
Blue Bottle Coffee沙田限定店
 news-images
JamStory 以茶道入醬創造紅烏龍茶果醬窩夫芭菲，而 The Nutter 的花生奶油窩夫芭菲靈感來自港式奶醬多士
 news-images
Blue Bottle Coffee 提供的望月流心奶黃月餅
 news-images
狗仔專屬小食

與本地品牌合作 推出手沖咖啡班/咖啡渣紮染/單車遊等

Blue Bottle Coffee與多個本地品牌聯手準備連串與咖啡相關的活動， 例如Blue Bottle Coffee 咖啡師主理 90 分鐘的手沖咖啡班，由介紹各種咖啡豆、手沖工具的使用方法、手沖示範到體驗教學，全程體驗Blue Bottle Coffee 手沖咖啡的製作過程。

另外還有本地單車生活文化平台 Bike The Moment 的咖啡單車遊，大家可以遊走沙田之間，輕鬆追風嚐啡享樂；與巨人染、植屋，及集棄場等讓咖啡渣及再造木重生的工作坊合作、與本地愛好露營咖啡及攜帶寵物露營的朋友交流分享會等等，從出遊日常入手，讓咖啡體驗更加美好！

news-images
Bike The Moment 咖啡單車遊

Blue Bottle Coffee沙田限定店

日期：8 月 25 日至 11 月 21 日

地點：新界沙田新城市廣場 3 樓小食亭 （「兒童及寵物同樂園」側）

營業時間：早上11時至晚上8時

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/咖啡控留意！blue-bottle-coffee沙田限定店-限定美食工作坊-279947
#Hashtags
咖啡咖啡店BlueBottleCoffee寵物手沖咖啡工作坊露營
Am730

採耳熱潮｜香港6間採耳專門店推薦 另設耳燭SPA/耳浴服務

電子消費券｜15大商場消費券優惠合集：送$10,000現金券　希慎/朗豪坊/荃灣廣場/新城市廣場（持續更新）

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
採耳熱潮｜香港6間採耳專門店推薦 另設耳燭SPA/耳浴服務
Am730
Am730
電子消費券｜15大商場消費券優惠合集：送$10,000現金券　希慎/朗豪坊/荃灣廣場/新城市廣場（持續更新）
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多