善事+美食｜海港城「牛角包慈善日」 聯乘日本藝術家推限量親子雨傘

層層香脆的牛角包是不少人的心頭好，海港城於11月推出Croissant Happiness活動，透過不同慈善活動，包括11.5牛角包慈善日、親子體驗班及Tatsuya Tanaka限量版雨傘，更有「牛角包雲」IG 濾鏡，各位喜歡牛角包的吃貨不要錯過！

海港城Croissant Happiness活動 1：11月5日牛角包慈善日 收入全數捐「思覺基金」

海港城聯乘場內三間餐廳及咖啡店Cupping Room Coffee Roasters、Da Filippo Trattoria 及Espresso Alchemy，於2021年11月5日 (星期五) 舉行牛角包慈善日，將當天出售牛角包的收入全數撥捐「思覺基金」，把快樂味道散播到社會上有需要的人士。

海港城Croissant Happiness活動 2：「泰山自煮」牛角包製作示範及慈善親子體驗班

外表看似簡單的牛角包，其實要花很多時間、心思及工序才能製成。海港城邀請電視電台兼「泰山自煮」Youtube頻道的主持「泰山」，於11月7及14日(星期日) 舉行「泰山自煮」牛角包製作示範及慈善親子體驗班，示範及分享製作牛角包的心得。

活動詳情:

日期：2021年11月7及14日 (星期日)

時間：10:30–12:00 / 14:00–15:30 (每日兩場)

地點：海港城city’super superlife culture club (港威商場3階3001號舖)

參加者：必需1位成人及1位6至12歲之小童同時參加

名額：每場4組 (共8位參加者)；先報先得，額滿即止。

費用：$400 (1位成人及1位小童)；收入會全數撥捐「思覺基金」

參加辦法：有興趣之參加者可於11月4日(星期四) 開始報名，詳情可留意當天海港城Facebook專頁(https://www.facebook.com/HarbourCity )公佈。

海港城Croissant Happiness活動 3：聯乘日本微型藝術家Tatsuya Tanaka 推成人及兒童雨傘

海港城今年再與田中達也合作，首度設計限量版雨傘，並推出成人及兒童版。田中達也特意挑選其中一個代表作「牛角包雲」作雨傘設計概念，重新演繹，他更幽默地更將雨傘包裝設計成長法包(Baguette)和紙袋，玩味十足。

於即日起至11月30日期間，凡參與REWARDING EVERY DAY活動，即可捐款$150予「思覺基金」換領雨傘1把(成人或兒童)；消費滿$20,000更可額外免費換領雨傘1把。

海港城Croissant Happiness活動 4：「牛角包雲」IG 濾鏡

田中達也於2011年開始每天把作品上載至Instagram (@tanaka_tatsuya) ，至今已有超過330萬粉絲。田中達也為海港城設計「牛角包雲」IG 濾鏡，分別有下雨及下雪兩款場景。

IG濾鏡：

https://www.instagram.com/ar/1222882534899308 (下雨場景)

https://www.instagram.com/ar/555019548929766 (下雪場景)

海港城Croissant Happiness活動 5：嘆海景品食牛角包 打卡分享贏雨傘

由即日至11月30日期間，只要於海港城任何餐廳或麵包店堂食或購買牛角包，於店内或商場能欣賞到海景的位置影相打卡，提交「最美味可口」相片的參加者，將有機會獲贈海港城 x Tatsuya Tanaka限量版雨傘乙把，名額50個。