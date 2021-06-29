善用消費券｜IKEA推家居規劃服務 3星期起貨 仲有$2,500購物回贈

消費券就快到手，不妨考慮改造一下家居！IKEA最近首推一站式家居規劃服務，可按顧客心儀的風格和生活習慣規劃設計，更可幫手組裝。由計劃到完成所有傢具安裝只需3星期，讓用家能快速搬入新居。消費滿指定金額，更可即時獲贈高達$2,500購物禮券，性價比極高。

為更快速了解每個家居的基本情況，顧客於網上申請約見家居規劃專員時，系統會先簡單詢問基本要求，過程只需約5分鐘。隨後IKEA將會於兩天內安排顧客與家居規劃專員及設計師首次會面，再進一步了解顧客喜歡的家居風格及需要的傢具等，並即場於店內向顧客初步推介合適的傢具。初步確認顧客的要求後，專員會即時安排專業師傅於3日內上門度尺，並由設計師準備家居設計圖初稿。

任何尺寸之家居的規劃設計費為劃一價港幣$4,000，價錢涵蓋上門度尺及覆尺、準備家居設計圖、與顧客及家居規劃專員的討論會議、準備建議購買傢具的報價單等服務。購賣IKEA產品亦可享有店內的優惠。

與平日的組裝費用以貨物價錢的百份比計算之收費模式不一樣，顧客可按規劃的家居間隔，選擇安裝及組裝套餐收費，當中包括燈飾、窗簾桿及導軌、鏡、牆櫃、牆架、畫框、掛鈎、鐘、海報上牆及安裝、傢私組裝及基本清潔。以一房連客飯廳的間隔為例，安裝及組裝費用為$5,000，預算更容易清晰及易於掌握。

由現在起，顧客只要於家居規劃服務消費滿指定金額，則可獲贈IKEA購物禮券：總消費滿$20,000可獲$500購物禮券；滿$30,000可獲$1,000禮券；滿$40,000則可獲$2,500禮券，可於稍後添置更多新品布置家居。