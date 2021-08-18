夏日防曬｜曬到又紅又黑？！曬傷後4大注意事項+4個必學急救法

趁著夏天，越來越多人喜歡去船上派對或沙灘曬太陽，但一不小心可能會有曬傷或曬黑的問題，令人特別煩惱。以下就教大家4個曬後的修補急救法，以及4個曬傷後的注意事項，讓大家面對曬黑或曬傷的情況亦能迎刃而解。

【曬後修補急救法】

1. 繼續防曬

即使已經曬黑或曬傷，仍需要繼續進行防曬，以保護皮膚及防止繼續變黑。除了面部搽防曬霜外，手腳的防曬也不要忘記。如果擔心皮膚太過敏感，可以加強硬件上的防曬，例如使用傘、帽或太陽眼鏡等。

2. 消炎鎮靜

曬傷之後，大部份人的皮膚都會變得紅腫刺痛，所以先要鎮靜肌膚以消除不適感。如果只是輕微泛紅和敏感，可以使用抗炎抗敏、紓緩鎮靜的護膚品，而清潔和護膚程序亦應簡略，防止過多磨擦造成反效果。

3. 補水修護

經曬後的肌膚容易變得乾燥和脆弱，因此需要做足保濕補水，以防皮膚感到敏感和刺痛。建議在初期的時候，可以使用蘆薈啫喱等具補水功能及成分溫和的產品，幫助皮膚加速修補，回復原來的樣貌。

4. 美白護膚

不少人曬黑後都想回復本來的美白肌膚，如果想加速美白功效，便需還原已組成的黑色素及阻止黑色素產生，這時候建議使用具維他命C、水楊酸、果酸等成份的美白產品，均有效對皮膚進行急救。不過如果曬傷問題仍未解決，便需先治理曬傷後的皮膚，才進行美白的步驟。

【曬傷注意事項】

1. 冷敷降温

當發現皮膚曬傷後，對曬傷部位及時冷敷有鎮靜的作用。不過注意需要先用毛巾包裹冰塊或用冰水浸濕毛巾才有降溫消炎的作用，如果直接將冰塊或冰水放在曬傷部位，可能會引起反效果。冷敷後再塗上成份溫和的消炎乳霜即可。

2. 切勿過度護膚

不少人為了加快皮膚修補，便會不斷護膚及敷面膜，但這樣做卻會造成皮膚過度保濕，失去平衡，反而會損害皮膚的屏障，因此簡化護膚程序，集中補水即可。

3. 切忌常碰肌膚

曬傷後的皮膚比較脆弱，除了不可以過度護膚外，過度清潔、去角質、塗抹各種產品等都是禁止事項。其實皮膚正常回復的周期是28天，因此只需作簡單的護膚和清潔，待時間過去便能回復。

4. 及時就醫

如果曬傷後不只有皮膚紅腫刺痛的問題出現，甚至有出疹、發燒等情況，建議直接尋求醫生協助，以免令情況惡化。