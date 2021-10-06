大埔終於有戲院 嘉禾大埔周三票價僅$40 仲有$1爆谷

大埔終於都有戲院啦！位於大埔超級城的「嘉禾大埔」今日(15日)下午3時起試業，嘉禾大埔設有4個影廳，共提供377個座位，配備4K投影機及嘉禾院線獨家的D-BOX動感座位，更是新界東北首間D-BOX動感影院，震動效果配上刺激的電影情節，更能提升電影觀感層次。

嘉禾院線今日同時發布富有Glamping特色的戲院主題設計，戲院大堂化身露營區，為休閑空間注入慢活氣息；而4個影院則配上「世界級」自然風貌，包括「冰山」、「沙漠」、「雨林」、「極光」四大元素，配上寬躺舒適的座椅，使人療癒身心，投入電影世界。

嘉禾大埔更推出限定的$1爆谷優惠，由即日開始，顧客於優惠期內到嘉禾大埔購買任何樽裝飲品兩枝，即可享有優惠價$1以換購爆谷。票價方面，以星期三入場最抵，只要$40。其他日子(星期一、二、四、五)為$80及$85(星期六、日及公眾假期)。

嘉禾又與本地跨媒體創作歌手星星兔SingSingRabbit首度合作，為嘉禾全線設計全新形象短片、觀影提示短片及創作主題曲，兩條短片分別以動畫創作及真人拍攝。大埔戲迷於指定期內成為嘉禾院線會員，更可得到由星星兔SingSingRabbit親自設計的獨家限量會員卡。

嘉禾大埔戲院詳情

試業日期：2021年10月15日

地址：大埔安邦路8及10號

成人票價：

$80(星期一、二、四、五)

$85(星期六、日及公眾假期)

$40(星期三)(公眾假期及公眾假期前夕除外)