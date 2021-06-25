女士保養｜頸紋深特別顯老？！5招教你擊退頑固頸紋

天氣熱越來越熱，即便穿短袖T恤仍然無法趕走暑氣，因此越來越多女生都選擇穿背心。但穿背心的時候，頸部肌膚總是特別明顯，有頸紋煩惱更加顯老！不想看起來大幾歲的話，以下就有5招教你擊退頑固頸紋，還你年輕的肌膚！

【頸紋成因】

不少人年紀輕輕便有頸紋問題，其實造成頸紋的原因不但有後天性的原因，亦有不少是先天性遺傳的問題。天生就有頸紋的話，更會隨着時間增長而並逐漸加深。後天性的頸紋成因則來自年齡的增長，再加上沒有做足防曬措施，加速頸部老化，都會造成頸紋的產生。而一些不良的習慣，例如經常低頭使用手提電話、沒有進行頸部護膚、吸煙等都會造成頸紋加深。

【改善頸紋方法】

1. 注重頸部防曬

如果有保養肌膚的習慣，就會知道每天使用防曬對保養面部肌膚有很大的幫助。不但可以防止紫外線的侵害，而且可以減慢皮膚的老化，屬護膚是必不可少的步驟。而除了面部需要進行防曬外，其實頸部的防曬亦十分重要！

防曬可以減慢頸部肌膚老化，改善頸紋逐漸深化的問題，無論對先天性或後天性的頸紋都有一定的幫助。而且進行頸部防曬，更可保持頸部肌膚免受紫外光的侵害，一方面可以防止曬黑，另一方面可以保持頸部肌膚柔嫩，令頸部看起來不會太過顯老。

2. 頸部護膚

如果想改善面部的皺紋問題，保濕和抗氧化是最重要的一環。而對待頸紋亦一樣，比起購買專門針對頸部的產品，平日護膚的時候多進行保濕和抗氧化更加有效。

其實想改善頸紋問題，就要將頸部肌膚當作面部肌膚一樣對待，乾燥時進行保濕，可以防止頸部肌膚老化，而抗氧化產品更是可以減慢老化的速度，防止頸紋加深。

3. 改善姿勢

造成頸紋的原因不只與年齡有關，長期使用頸部肌肉亦會加深頸紋問題，因此除了日常護膚和防曬進行頸部保養外，改變日常的壞習慣亦十分重要。不少人都有長期低頭使用手提電話的習慣，而這個習慣會令頸部肌膚變得容易老化，造成頸紋的問題。同時，駝背、頸部習慣向前伸的姿勢都會造成頸紋加深，因此若有頸紋煩惱的話，不妨看看自己有沒有這些壞習慣吧！

4. 鍛煉頸部肌肉

頸部肌肉與肩膀肌肉一脈相承，想穿背心時更好看的話，便要鍛練頸部和肩膀肌肉，不但可以改善頸紋問題，還可以達到減肥的效果，穿背心時看起來也不會太「大隻」。在鍛煉頸部肌肉後，再加上適當的按摩，頸紋問題便可以逐漸消退。

5. 尋求專業協助

如果頸紋問題太過嚴重，或是主要原因源於先天性遺傳，那麼不妨尋求醫生的專業協助，使用醫學美容的方法解決問題，比起隨便使用一些未經證實的民間療法更有效。最近亦有不少人推薦使用果酸可以改善頸紋問題，但其實並非每個人都適合，一旦引起敏感症狀，反而得不償失，因此不如從日常慢慢改善護膚習慣做起吧！