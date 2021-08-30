女生保養｜越食越後生！盤點5款必買韓國膠原蛋白產品 膠原蛋白啫喱、冷泡沖劑

韓國女生的皮膚不論年齡都又白又滑，其秘訣便是她們都愛吃膠原蛋白產品來補充經歲月流失的膠原蛋白！以下就為大家盤點5款韓妹大推的必韓國膠原蛋白產品，讓大家可以越食越後生！

【吸收膠原蛋白好處】

1. 抗皺緊緻

隨時間過去，人們體內的膠原蛋白會逐漸流失，令到皮膚變老，皺紋、色斑等問題逐漸浮現。而透過輔助食品吸收膠原蛋白，便可幫助皮膚鎖緊水份，保持緊緻的肌膚，改善老化問題。

2. 改善關節問題

膠原蛋白的流失不但對皮膚有影響，亦會造成身體的關節軟骨問題，而補充膠原蛋白則有助修補軟骨，可以減低日常生活中對關節的磨損，同時可降低相關疾病出現的機會。

3.維持彈性

皮膚有一定數量的膠原蛋白時，可以強化真皮層的網狀纖維，使皮膚保持彈性，改善面部下垂和法令紋等問題，變得像年輕人一樣精神飽滿。

【膠原蛋白產品推薦】

BB LAB膠原蛋白粉(Good Night版)

若要數韓國最受歡迎的膠原蛋白品牌，便不得不提主打多款膠原蛋白產品的BB LAB，從粉末到啫喱一應俱全，而當中最多人推薦便是Good Night版本的膠原蛋白粉。這款膠原蛋白粉為雜莓口味，比一般的魚膠口味易入口，而且含有分子量1000Da的低分子魚子膠原蛋白1200mg，再加上維他命C、玻尿酸、彈性蛋白和12種混合乳酸菌的成份，不但易於皮膚吸收，對身體亦有多種好處，只需在睡前直接進食或沖水即可，在皮膚再生時間時吸收特別有效。

Dr.You 低分子魚子膠原蛋白軟糖

一般的膠原蛋白產品都是以粉狀為主，而主打健康食品的韓國品牌Dr.You就推出了市面上較少見的低分子魚子膠原蛋白軟糖，呈易於入口的番石榴口味，特別適合討厭吞藥片或粉末的人食用。軟糖的平均膠原蛋白分子量為1000mg，只要當作一般軟糖食用，便可迅速吸收滿足一天所需的低分子魚子膠原蛋白。而且這款軟糖更以低聚糖代替一般糖，屬健康及低糖的糖果，每日吸收正常份量就不用擔心變胖的問題。

링티(LINGTEA)水分膠原蛋白沖劑

韓國品牌링티(LINGTEA)主打補充水分產品的冷泡沖劑，購買產品時經常附贈水瓶，在韓國特別受運動員和軍隊歡迎。而這款屬新產品的水分膠原蛋白沖劑便是結合膠原蛋白成分，不但含平均分子量500Da以下的低分子魚子膠原蛋白1000mg，同時含有600mg幫助美白的維他命C，可以同時補充體內的水分和膠原蛋白，對改善皮膚狀況特別有用！一天只需一條沖劑再加500mL的水沖泡，味道帶微酸的水蜜桃香，當作一般飲品飲用即可。

VITAL BEAUTIE超級膠原蛋白精華液

VITAL BEAUTIE為韓國大型美妝品牌AMORE PACIFIC旗下的品牌之一，主營各種健康保健食品，其超級膠原蛋白精華液就專門針對「凍齡」食用，每支含有多達3300mg的低分子魚膠原蛋白，比傳統的膠原蛋白更能快速使皮膚吸收，同時可以提高吸收率，有效做到「凍齡」效果。而當中更有乳酸綠茶發酵提取物和氣基酸成分，不僅有助身心穩定及幫助睡眠，同時可放鬆身心，對工作繁重的成年人特別有幫助，當精神變好，身體自然會變好。