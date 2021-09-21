女生必知｜雪櫃保存護膚品更有效？！3類可冷藏+4類不可冷藏護膚化妝品整理

天氣炎熱，不少人都有將護膚品或化妝品放於雪櫃保存的習慣，以在使用時可以幫助皮膚降溫。但其實並非每樣護膚化妝品都適合冷藏保存，以下就為大家整理3類適用及4類不可冷藏護膚化妝品，看看有沒有用錯方法保存吧！

可冷藏護膚化妝品｜含活性成分的護膚品

活性成分即是可以作出保濕、美白、抗衰老等作用的化學成分，例如精純維他命C、透明質酸、神經醯胺、酚類等。若果所使用的護膚品含有活性成分，便可放於雪櫃中保存，冷藏後亦不會影響功效。

可冷藏護膚化妝品｜具有鎮靜舒緩功效的醫用面膜

不少人都會將面膜放在雪櫃中冷藏，潔面後便可以敷上「涼浸浸」的面膜，但其實一般面膜即使冷藏後亦沒有收毛孔的作用，因此建議不要隨便冷藏。不過具有鎮靜舒緩功效的醫用面膜則適合使用冷敷，經過冷敷後不但可以令皮膚得到舒緩，還可以重組表皮生長因子，不過還是建議按醫生的教學使用。

可冷藏護膚化妝品｜指甲油

如果想在搽指甲油的時候更容易均勻地上色，建議可以放在雪櫃冷藏保管，在使用時提前15分鐘從雪櫃取出後放在室溫，搽指甲油時比一般放在室溫的指甲油更好用。

不可冷藏護膚化妝品｜粉質固體化妝品

若平時有化妝習慣的話，相信大家都不會將粉質固體化妝品，例如粉餅、眼影等放進雪櫃保存，這些粉狀化妝品如果放入雪櫃的話，反而會因濕氣令他們變得潮濕結塊，失去其使用效果。

不可冷藏護膚化妝品｜唇膏

不少人都會擔心唇膏在高溫下融化，或在融化後會放入雪櫃冷藏保存，以讓其回復原貌。但其實過於低溫會令唇膏冒出濕氣，反而會令唇膏變得潮濕，因此只需放在乾燥陰涼處保存即可。若不幸遇上唇膏在高溫下融化的情況，可放在乾燥的冷空間中讓它回復原狀，例如冷氣房。

不可冷藏護膚化妝品｜凝膠類乳液／面霜

天氣炎熱的時候總想塗上經冷藏後的護膚品，但凝膠類的乳液和面霜卻不宜放在雪櫃中，由於其獨特成份，冷藏後會容易破壞其乳化結構，出現水油分離的狀況，影響使用效果。

不可冷藏護膚化妝品｜非特殊說明護膚品

如果護膚品和化妝品的包裝上沒有特殊說明需冷藏的話，建議還是放在室溫且乾燥陰涼處保存即可。由於並非每個使用者都清楚了解護膚品和化妝品的成份，以免弄巧反拙，按包裝的指示存放更好。

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