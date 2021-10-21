女生穿搭｜下周氣溫急降！ 盤點四件2021秋冬必備「大勢外套」 皮褸、風褸

剛踏入11月，已感受到明顯寒意。周日晚氣溫更會顯著下降，現在就是出動衣櫃裡外套的最佳時機。不同外套也會配搭出不同風格，以下為大家盤點四件2021秋冬必備『大勢外套』，讓大家可以型住過冬天！

秋冬必備外套｜皮革外套

皮褸絕對是長青的冬天單品，不但簡約型格，而且非常百搭，不少女生的衣櫃都必備！比起以前的皮夾款，今年更流行將皮褸設計成寬鬆版的襯衫款，裡面隨意搭配緊身上衣或針織上衣已經非常好看。復古之餘又不失時尚感，最重要它的材質非常保暖，絕對是冬天必備！

秋冬必備外套｜風褸

另一個近年非常流行的外套款就是風褸！一改運動風的刻板印象，最近的風褸有著更多的剪裁及造型，長中短款都應有盡有。無論是短版還是長版的風衣都非常好穿，簡單搭配搭白Tee瞬間質感UP！而且防潑水的特別材質，即使下雨也不怕冷到！

秋冬必備外套｜西裝外套

西裝外套不是上班族的專利，近年不少女生都喜歡以西裝外套，搭配T-shirt牛仔褲等休閒裝。除了寬鬆版型之外，今年亦非常流行短版的西裝外套。配上A字裙或百褶裙，不但能提高腰線，更可以修飾身型，小矮人都可以擁有大長腿！

秋冬必備外套｜針織外套

想在寒冷的冬天保暖的話，軟綿綿的針織外套絕對是最佳選擇！比起早年的鈕扣款，今年韓國更流行將針織外套設計成拉鍊款，大大減少臃腫感。而且換成拉鍊更百搭，無論你是走型格還是溫柔小姐姐路線都非常適合！

圖片來源: Instagram @ frombeginning_, marhenbreeze_, jurrivh20

相關新聞：女生穿搭｜跟著韓國女生學穿搭！ 6個秋冬必備時尚單品 短版西裝外套、吊帶褲

女生穿搭｜下周氣溫急降！ 盤點四件2021秋冬必備「大勢外套」 皮褸、風褸