女生穿搭｜跟著韓國女生學穿搭！ 6個秋冬必備時尚單品 短版西裝外套、吊帶褲

天氣開始轉涼，相信女生們都開始物色秋冬季新衣。想走在潮流最尖端，一定要留意韓國女生的穿搭！以下為大家總結6個今年秋冬必備時尚單品，每款都百搭又好看。

秋冬穿搭｜薄針織毛衣

提到秋冬單品，一定少不了針織毛衣。不過香港仍未大幅度降溫，因此厚重毛衣可能會太熱。今年韓國流行質地較薄針織毛衣，即使是淨色也非常百搭，而且只穿一件仍可以防曬，亦不怕著涼，適合最近夏天轉秋天的過渡期！

秋冬穿搭｜小背心+外套

由夏天已經開始流行的配搭，秋冬都繼續成為韓妹衣櫃必備單品。一改夏天偏麻質及透薄的質地，變成較厚的絨毛質地，即使是秋天穿也不怕太冷，不過如果到冬天就需要再搭配大褸。

秋冬穿搭｜針織背心

針織背心向來都是冬天穿搭必備單品，今年亦不例外！除了淨色及菱格紋之外，條紋及圖案款今年也非常受歡迎。簡單以薄襯衫或T-shirt作內搭，配上長裙、短裙及西裝褲都非常好看！

秋冬穿搭｜短版西裝外套

西裝外套不是上班族的專利，近年不少女生都喜歡以西裝外套，搭配T-shirt牛仔褲等休閒裝。比起寬鬆版型，今年更流行短版的西裝外套！配上A字裙或百褶裙，不但能提高腰線，更可以修飾身型，小矮人都可以擁有大長腿！

秋冬穿搭｜運動套裝

休閒穿搭已流行了一陣子，一整套同色系的運動套裝更是今年潮人必備的穿搭！舒適中又帶有個性，除了黑色、藍色及灰色等常見顏色之外，更推出了不少粉色及糖果色，休閒之餘又少女，更非常保暖，最適合慵懶的秋冬！

秋冬穿搭｜吊帶褲

復古熱潮再度來襲，不少韓國女生的穿搭ig都有吊帶褲的出現。原色牛仔吊帶褲非常百搭，而白色的吊帶褲亦可以配上深色的棉質長袖衛衣，撞色感更顯活力。

圖片來源: Instagram @frombeginning_, pizzadaught2r, 906studio_official, kimehwa, sonyunara_tw, zoopeach

相關新聞：盤點2021女生必買4款球鞋 韓妹鞋櫃必備 一年四季都百搭！

【女生穿搭】盤點5款女生必備秋冬單品 膝下靴、動物紋、漁夫帽

女生穿搭｜跟著韓國女生學穿搭！ 6個秋冬必備時尚單品 短版西裝外套、吊帶褲