女生護膚｜徹底卸妝超重要！正確卸妝順序 + 4類卸妝產品使用法

不少人都有化妝的習慣，卻會因為懶惰而沒有徹底卸妝，但其實正確的卸妝方式對皮膚有很大的影響。以下就教大家正確的卸妝順序及4類常用的卸妝產品使用法，讓大家可以從卸妝改善皮膚狀態！

【卸妝重要性】

為了防止紫外線侵害和抗氧化，不少人都會使用防曬產品，但不論是化妝或只是用防曬產品，還是需要進行卸妝！化妝後不卸妝或卸妝不夠乾淨，不但會導致暗瘡、毛孔粗大、色素沉澱等各種問題，還會損害肌膚屏障，長期下去更會令皮膚容易變得敏感、泛紅，因此必須要及時及正確地進行卸妝。

【正確卸妝順序】

化妝的時候，不同的妝容會使用不同的化妝品，而由於化妝品的成份不同，若果要更潔淨地卸除妝容，就需要使用不同的卸妝產品。正確的卸妝順序應該是「眼妝>唇妝>面部」，先利用眼唇專用卸妝產品卸除眼唇部分的妝容，不但成分更溫和，而且卸妝效果亦較好，更容易能夠卸除眼妝和唇妝。之後再用其他卸妝產品卸除面部妝容，最後再用潔面產品清潔面部即可完成整個潔面步驟。記得即使只是搽唇膏也要進行卸妝，否則會令唇紋和唇色加深，看起來就有顯老的感覺。

女生護膚｜卸妝水

卸妝水屬於較容易掌握的卸妝產品，通過表面活性劑帶走面部的污垢和妝容，質地比較清爽，清潔力度亦一般，因此比較適用於淡妝或只用防曬的時候使用。而卸妝水就需要配合卸妝棉一起使用，讓卸妝棉沾滿卸妝水後，放在臉上敷幾秒鐘後輕輕擦拭，只需溫和地擦拭至化妝棉不再擦出顏色即可。不過一次大概需要用三至四張化妝棉才可完全卸除妝容，雖然比較費時，但切記不要過分用力在臉上磨擦，否則反而會損害皮膚的角質層和屏障，令皮膚變差。

女生護膚｜卸妝油

針對較厚重的妝容，建議使用卸妝力較高的卸妝油進行卸妝。卸妝油不但清潔力較強，而且不會過度磨擦皮膚，對皮膚的刺激亦較少，不過切記在使用前需要充分乳化，否則會容易造成暗瘡問題，還有可能影響皮膚的水油平衡。卸妝的時候首先要讓雙手和面部保持乾爽的狀態，然後塗上卸妝油，再加水充分乳化後揉搓妝容，最後用清水清洗至面部沒有油膩感即可。記得頸部的妝容亦要卸除乾淨，不然同樣可能會造成暗瘡問題。

女生護膚｜卸妝潔面乳

對於較懶惰的人來說，卸妝潔面乳便是不錯的二合一產品，但其實卸妝潔面與的清潔力度較卸妝油弱，因此使用卸妝潔面乳後，還是建議再用一般潔面乳再次清潔面部，務求帶走皮膚上的污垢。而卸妝潔面乳的使用方法一般是先將潔面乳擠在手上，然後加水起泡，再將泡沫抹在臉上按摩揉搓妝容，最後用清水清洗所有泡沫即可。如果當日有使用睫毛高、眼線液等較難卸除的產品，建議用含卸妝油成份的眼唇卸妝產品先卸除眼唇部份的妝容，再用卸妝潔面與卸除面部妝容。

女生護膚｜卸妝膏

香港曾有一段時間特別流行使用卸妝膏，卸妝膏的卸妝力度基本上不比卸妝油差，而且較卸妝油清爽，因此較適合油性膚質使用。不過與卸妝油同樣，卸妝膏都是需要先乳化才可進行卸妝，不然同樣會造成暗瘡問題。只需要將卸妝膏放在手心以熱力溶化，然後再塗抹上臉，揉搓妝容後用清水清潔乾淨即可，即便是濃厚的妝容亦可以輕鬆卸除。

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