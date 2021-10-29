女生護膚｜日雜測評 8款A級身體乳液推薦 秋冬保濕必備！

天氣開始轉涼，皮膚亦開始變得乾燥，因此又到身體乳液出現的季節！而日本雜誌《LDK The Beauty》就為多款身體乳液進行評測，以下就為大家推薦8款在成份、保濕效果等方面都獲得A級身體乳液，讓大家可以滑捋捋過秋冬！

秋冬保濕｜無印良品 美白啫喱身體乳液

無印良品一直都有出品護膚系列，而其下的美白啫喱身體乳液就獲得A級評分，含有消炎、美白及速效護理等作用，而且含有玻尿酸成分，即使是超乾燥的皮膚也可以在瞬間進行保濕。再加上成分溫和，沒有添加任何香料，敏感肌也不用擔心，特別推薦想美白同時保濕的人群使用。

秋冬保濕｜麗白 薏仁身體乳液

麗白屬日本的平價品牌，因此其薏仁身體乳液屬於評測產品中性價比最高的一款。這款身體乳液含有天然薏仁保濕成分，再配合玻尿酸，保濕力特別高，使用後不會有油膩感。而且還帶有清淡的番梘香味，適合在洗澡後使用。

秋冬保濕｜FIANCÉE 美白身體乳

除了無印良品外，FIANCÉE的身體乳液亦主打美白成分，其美白身體乳不但含有具美白及增加彈性的維他命C，還有防止老化的維他命E，因此可以長時間保持身體滋潤及為皮膚帶來光澤感。

秋冬保濕｜Curél 柔潤保濕身體乳液

Curél屬於不少香港人都喜歡的日本藥妝品牌，特別適合敏感肌使用，而其柔潤保濕身體乳液就含有品牌獨自研發的神經酰胺，對特別乾燥或粗糙的皮膚特別友好，可以瞬間改善乾燥皮膚，同時有效預防肌膚乾燥問題惡化。雖然剛使用的時候會有點黏笠，但瞬間便能回復清爽，使用感尚算不俗，再加上其性質溫和，孕婦及嬰兒的幼嫩肌膚都適合使用。

秋冬保濕｜Slinky Touch 美白身體乳液

如果想選擇含有美白成分的身體乳液，Slinky Touch的美白身體乳液同人熟不錯的選擇，成份達到五星評分，除了對美白功效外，亦可以改善皮膚的粗糙感，專門針對修復曬傷或曬黑的皮膚，特別適合秋冬時候對皮膚進行修復。

秋冬保濕｜Cetaphil 保濕身體乳液

Cetaphil為皮膚科專門的製藥公司，因此產品在全世界都特別有名，而其保濕身體乳液今次長年久居韓國Olive Young的身體乳液第一名！Cetaphil的保濕身體乳液可以讓皮膚的水油維持平衡狀態，含有保濕及抗老成分，令皮膚可以維持年輕的狀態。而且其容量較大，適合全家渡過整個冬天。

秋冬保濕｜MEDIBABY 身體乳液

若果皮膚上有特別明顯的脂肪紋或妊娠紋，那麼便可以試用這款同樣獲得A級評分的MEDIBABY 身體乳液改善情況，含處方成分肝磷脂，專門改善皮膚的紋理，因此特別適合產後的媽媽或減肥後留下問紋理的人士使用。

秋冬保濕｜RITICA 身體乳液

喜歡較厚質地的身體乳液的話，不妨試用RITICA 的身體乳液，其質地像忌廉一樣比較厚實，但塗在皮膚後就可片開，使用感特別舒服。推薦在睡前使用，而針對手肘關節、手部等皮膚亦有良好的改善效果。

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