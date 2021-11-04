女生護膚｜轉季保持靚皮膚！盤點7個轉季護膚攻略 簡化清潔、忌日日敷面膜

最近天氣開始變冷，充分感覺到轉季的感覺，皮膚也因此變得不穩定。如果想轉季也可保持靚皮膚，以下就教大家7個轉季護膚攻略，讓皮膚可以戰勝轉季！

轉季護膚｜簡化清潔

轉季的時候皮膚比較脆弱，因此需要避免皮膚的磨擦，在不出油和沒有化妝的情況下，建議用溫水清洗臉部即可，同時需要避免使用去角質、清潔面膜等對皮膚造成負擔的產品。而潔面產品可選擇性質較溫和的氨基酸類，先在手心起泡後要上臉，避免直接在臉部大力搓揉。

轉季護膚｜注意保濕

秋冬季比較乾燥，為避免皮膚乾燥引起的痕癢、紅腫、爆拆等問題，保濕便是最重要的一環，潔面後按平日護膚程序進行保濕即可。但同時切記過分保濕，反而會令皮膚失去水油平衡，只需根據膚質選擇乳液或面霜其中一種進行保濕便足夠。

轉季護膚｜修護皮膚

針對秋冬季引起的乾燥問題，可以適當使用修護類產品進行補救，以改善乾燥脫皮、紅腫痕癢等情況。不過需要避免使用強功效型產品，以免弄巧反拙，破壞皮膚屏障，令皮膚變差。

轉季護膚｜避免接觸過敏源

轉季正值皮膚不穩定時期，對於各種接觸需要特別小心，特別需要避免花粉、塵蟎等，應保持衣物、床單、被褥等整潔，亦可以進行除蟎，以免引起皮膚敏感。同時建議少化妝或避免濃妝，以防化妝品引起的過敏反應，或是卸妝時造成的磨擦惡化皮膚狀態。

轉季護膚｜避免頻繁敷面膜

為了令皮膚可以時刻保持水份，不少人都有敷面膜的習慣，但是頻繁敷面膜卻有可能影響皮膚的水油平衡，而且還會阻塞毛孔，因此一星期兩次已經足夠見效。而敷面膜時亦要注意時間，一般敷15-20分鐘即可，太長時間反而會吸收皮膚的水份，造成反效果。

轉季護膚｜培養良好生活習慣

比起使用昂貴的護膚品，培養良好的生活習慣對養成好皮膚更有效，讓可以從內到外都保持良好的狀態。例如多喝水、多吃蔬果、少吃辛辣刺激或油膩食物、作息規律、不要熬夜、不要吸煙和喝酒、適當運動等都有助皮膚變好。

轉季護膚｜改正「手多多」習慣

雙手屬身體接觸最多細菌的地方之一，因此要盡量改正「手多多」習慣，不要總用手摸臉或摸鼻子，同時不要用手擠暗瘡、黑頭等。而因皮膚乾燥引起脫皮、痕癢時，也不要主動撕掉死皮和搔癢，以避免令皮膚狀況惡化。

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