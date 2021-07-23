平等自慰日｜調查：港男去年自慰94次 女性卻只有__次？

女性自慰被視為禁忌，情趣用品公司Womanizer就將今日(7月23日)定為香港的「平等自慰日」，提倡兩性均有自慰的權利。品牌又就相關議題進行調查，訪問全球17個國家或地區共14,500人，當中也包括香港，調查顯示，本港男士每年自慰94次，女士則為41次（2020年：男性119次；女性41次），男女兩者差距約56%，其中有25.6%女性表示從不自慰，男士則只有8.3%。男女的自慰差距是56%，比2020年的66%為低。

該公司按調查數字分析全球受訪者的「平等自慰差距」，即男士與女士自慰次數的差距，數字越細即差距越低，結果顯示美國的差距為49%，排名第一，香港則在全球位列第四，是56%，而日本差距最大，達77%。

調查又發現港人的性慾有輕微改變，從1(極低性慾)到10(極高性慾)評分，港男對自己的性慾評分是6.31，女士是5.72，相關數字在去年，男性是6.5分、女性5.4分，顯示女性性慾分數有所提升。

本地性與教育倡導者朱顥廷(Justin Chu)估計，香港男士的自慰數目下降，或與新冠肺炎疫情舒緩有關，去年男性無法見到性伴侶，令自慰需求激增，現在男士們不用長時間留在家中，較多機會與性伴侶見面及接觸有關。