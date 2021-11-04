康文署推介｜糅合科學與藝術 《法國科學節：［腦］震盪》展

由香港科學館新成立的科學推廣組，與法國駐香港及澳門總領事館聯合籌劃的《法國科學節：［腦］震盪》，亮點節目「科學機械展」，邀請法國作家菲力斯．艾維斯與12位法國漫畫藝術家合作，以一些最前沿的科學機械和新科技為題材，創作一系列漫畫故事，生動呈現尖端科技的概念和應用。

展覽舉行期間每逢周六和周日(11月13、14、20、21日)，會場另設「至死方休」虛擬實境(VR)體驗。法國藝術家珍妮．蘇斯普拉加斯與法國文化中心共同以圖像方式將大腦的思考過程形象化地呈現出來，讓參觀者透過影像導航深入大腦，遊走於神經元和突觸之間。

日期/地點：即日起至本月22日

查詢：2732 3232/

hk.science.museum/zh_TW/web/scm/pp/na/fsf.html

康文署推介｜糅合科學與藝術 《法國科學節：［腦］震盪》展