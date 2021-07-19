納米～無明火？

德國寶 納米廚房 無明火煮食神器

迷你、多功能——Fit 晒納米廚房

近年大行其道的「納米樓」，美其名配備開放式廚房，但實際上是在家中角落裝上納米廚具就成為所謂的「納米廚房」。更重要的是，根據屋宇署消防安全守則，絕大部份開放式廚房並不符合明火煮食的條件，換言之只能選擇無明火的煮食方法！ 不過，作為納米樓業主抑或即將搬入納米樓的住戶，又毋須擔心餐餐無啖好食！德國寶貼心為你推薦「無明火煮食神器」。一系列神器機仔細細超慳位，且功能百變，迎合所有煮食需求，全方位照顧您的起居飲食，絕對是納米廚房救星！無論想享受一個人的浪漫、兩個人的甜蜜，還是一家人的溫馨，從此更簡單！

煮乜都掂、乜煲都啱用

德國寶迷你電陶爐

機仔細細火力大大的迷你電陶爐採用超慳位的圓形機身設計，而且極致輕巧，更配備 13A 插頭一插即用，無論炒餸、煲湯、打邊爐、嘆壽喜燒都極方便！機身圓周只有約 28 厘米，省去四角所佔用的空間更慳位，煮食時「用盡每一吋」擺放豐富食材！ 而且無需配合特定鍋具使用，不論是瓦煲、陶瓷鍋、不銹鋼鍋具、易潔鍋具等，只要是耐熱鍋具，迷你電陶爐均可加熱！讓你可根據食材的特性或烹調方式，自行選擇適合的鍋具，獲得更完美烹調效果！

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蒸、烤、焗、氣炸、慢煮樣樣皆能

德國寶迷你多功能蒸烤焗爐

超的骰的迷你多功能蒸烤焗爐採用座枱式慳位設計，置於廚房枱面美觀又不佔用過多空間，幫您用盡廚房每分每寸，內藏 20L 容量，烹調原隻雞或原隻龍蝦都無問題。集蒸爐、焗爐、氣炸鍋及慢煮棒等多種煮食電器於一身，一機有齊多種功能：蒸氣烹調鎖住食物水份營養；立體烤焗簡單做到外脆內嫩口感；健康氣炸香脆無油又低脂；低溫慢煮精準烹調媲美頂級名廚！內置多達 23 種食譜，一鍵自動為您炮製百變料理，任何菜式都毫無難度，咁就唔使食來食去都是咸魚白菜咁悶啦！

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屋企自私嘆無煙 BBQ、日式燒肉

德國寶迷你光波燒烤爐

德國寶光波爐家族新成員—迷你光波燒烤爐，機身輕巧的骰，方便收納！配合上下立體極速加熱，燒烤夠快，燒肉件件夠 juicy！讓你在家都可輕鬆舉辦無煙無油的健康燒烤盛宴！ 特別配備德國寶獨有的遠紅外線鹵素管，並增設隱藏式下發熱線，全電子精準控制，立體極速加熱。通過光波強勁穿透力將食物內的脂肪加熱沸騰，利用食物本身的油脂進行烹調，燒烤時無需額外落油，可以真正少油低脂品嚐美味燒肉！ 。

貼心附送精緻實用的「光紋導油盤」及 「平底烤盤」，無需另購！特別採用 Teflon 不黏塗層，燒烤時食物殘渣不黏盤，燒烤期間無需換盤，用廚房紙一抹即可清除盤上污漬，無論使用 或清潔都極方便！

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兩餸一湯 白飯夠裝

纖營蒸煮盒

纖巧機身方便辦公室或家居收納，置於辦公桌或抽屜皆美觀而不佔用過多空間；只需自選健康營養食材，預設烹調時間，到時到候即可品嚐新鮮熱騰的「煮」家菜，食得健康又有「營」！ 雙層四膽設計，採用優質食品級 304 不銹鋼製造，能讓食材全方位快速均勻受熱，同時鎖住食物營養和精華；上層雙膽設計適用於蔬菜、肉類等固體食物，下層兩膽可用作煮飯、燉 湯、煲粥或製作甜品，兩餸一湯，營養均衡。

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養生保健 煮飯蒸菜一Take 過

德國寶迷你麥飯石電飯煲

德國寶迷你麥飯石電飯煲精選優質麥飯石，製成塗層內鍋，真正天然，堅固耐用、易潔不黏底之餘，蘊含多種天然礦物質、微量元素和生物活性復合礦物，具養生保健功效。內置煮飯、煲粥、蒸和燉四合一功能，並附贈迷你蒸盤，煮飯蒸菜一Take 過；400W 高功率迅速加熱，煮出米飯粒粒甘香煙韌、晶瑩飽滿。配備長達24小時預定功能，更快、更慳時間，讓您隨時享受佳餚，不用再餓著肚子等！

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養生燉湯 一鍵搞掂

德國寶便攜燉湯壺

德國寶便攜燉湯壺外型小巧慳位，700 毫升容量足夠裝滿兩碗養生補品，而且樣樣皆能，煲水、燉煮、隔水燉都一鍵搞掂，可以煮麵、煲粥、煲湯、燉補 品、焗養生茶，甚至製作暖奶或朱古力火鍋都無難度。

配備時尚輕觸式面板，簡單易用，而手柄則採用隱藏式貼心設計：合起來易於攜帶，展開後即可倒盛補品；採用食品級 304 不銹鋼內鍋，並附贈不銹鋼 燉盅，用於隔水燉煮，安全無毒，配合清晰顯示屏，烹調功能、溫度及時間一目了然。

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