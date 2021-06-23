想穿背心但怕尷尬？！ 4個助長背部暗瘡壞習慣+3款小眾背部暗瘡產品推薦

夏天便是穿著背心的季節，今年亦非常流行露肩的衣服，但不少人都因背部暗瘡問題而對背心卻步，因此背部肌膚的狀態絕對不容忽視。以下就為大家整理了4個助長背部暗瘡的壞習慣，戒掉壞習慣後再使用推薦的3款小眾背部暗瘡產品改善背部暗瘡問題吧！

【助長背部暗瘡壞習慣】

1. 沐浴露／洗頭水／護髮素殘留背部皮膚

洗頭的時候少不免會把泡沫流到背部皮膚，或是洗澡時在使用沐浴露後都會有沖不乾淨的情況，而這些來自產品的成分便會殘留在背部，逐漸養成背部暗瘡。因此建議選用成分較安全的產品，洗頭時也可改以彎腰低頭的形式，減少讓洗髮產品流到背部的機會。

2. 洗澡後沒有抹乾身體便穿上衣服

背部長暗瘡的原因主要是因為背部的油脂分泌所引起，因此背部需要保持乾爽，才可以防止背部因油脂過剩而造成暗瘡問題。但不少人為求快捷方便，洗澡後沒有認真抹乾身體便穿上衣服，令背部皮膚在濕潤的情況下受衣服侷促，因而造成背部暗瘡問題。

3. 長髮覆蓋背部

不少留長頭髮的女生都會為了造型或是想隱藏背部的暗瘡而用長髮遮蓋背部，但其實這樣會增加背部出油的機會，反而令暗瘡問題越來越嚴重，因此建議盡量將頭髮紮起來，讓背部通風。

4. 沒有定期更換抹身毛巾／睡衣／寢具

其實家中便是最容易助長背部暗瘡的地方，抹身毛巾、睡衣、寢具等都會與背部肌膚有直接接觸的機會，而這些貼身用品若果沒有定期更換的話，便會滋生越來越多細菌！當充滿細菌的貼身用品用在身上的時候，便會惡化背部暗瘡問題，因此切記需要定期更換！

【背部暗瘡產品推薦】

1. SHOWER MATE Acne Care Body Wash

若果有背部暗瘡問題，解決背部油脂問題便是十分重要的一環，而要有效改善背部油脂問題，便需選用適合的沐浴露進行清潔。SHOWER MATE屬韓國一個較小眾的品牌，旗下的Acne Care Body Wash專門針對身體暗瘡使用，無論是背部或胸前的暗瘡問題都可以解決，而且用後亦沒有另一款大熱的背部暗瘡專用肥皂般緊繃，既可以令背部變得清爽，也沒有太過乾燥的問題。

2. FRUDIA What’s Wrong Help AC Clear Body Mist

市面上有不少專門針對背部暗瘡的噴霧，聲稱可以瞬間改善背部暗瘡問題，但經過試用後，大部份知名品牌的產品效果一般，無論是暗瘡或是暗瘡印的問題都不能解決。而韓國FRUDIA推出的What’s Wrong Help AC Clear Body Mist效果令人驚喜，親測使用一星期便有明顯好轉，而且遺下的暗瘡印亦不明顯。不過記住使用噴霧時，需要等背部肌膚吸收後才穿回衣服，以免背部無辦法保持乾爽。

3. 娥羅納英 H軟膏

若果在10年前是「電視迷」的話，那麼便可能聽過「娥羅納英藥用雪花膏，錫晒你」這句廣告語。娥羅納英這個品牌並非新品牌，在香港已經扎根了10多年，不少人家中都有這款軟膏，但是大部份人都只在乾燥、爆擦的時候使用。其實這款軟膏還有一個隱藏功效，便是用來去除暗瘡！特別是背部有石頭瘡的時候，連續使用幾天便能消退，不過同樣建議在塗抹後，等待背部肌膚吸收才穿回衣服。