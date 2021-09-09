慢活之道｜K11 ARTUS x 10/10 HOPE 身心住宿體驗 瑜伽教學+香薰浴鹽工作坊

近年興起staycation，不少人入住就為了打卡「食好西」。走奢華設計風格的服務式公寓K11 ARTUS寓館就反其道而行，與生活品牌10/10 HOPE合作，推出靜謐身心住宿體驗，不單有芳香療法禮遇，更提供浴鹽製作體驗、線上健體課程及治癒心靈的食譜教學，讓住客在留宿期間，可以徹底放鬆身心和沉澱思緒，培養與自己內心相處的習慣，同時照顧好身心靈。

10/10 HOPE安睡禮品

K11 ARTUS寓館主打居家公寓概念，其環繞式陽台可俯瞰維多利亞港海景，以波光粼粼秋和煦洗去煩囂。10/10 HOPE會為靜謐身心住宿體驗的住客，送上精心挑選的迎賓禮品，包括英國有機護膚品牌Neal’s Yard Remedies的有機花草茶包及舒緩放鬆精油，以及英國純手工香氛品牌NEOM的舒緩恬睡枕頭噴霧及身體舒緩油，幫助放鬆身心、舒緩壓力和改善睡眠質素。

睡前放鬆瑜伽教學

靜謐身心住宿體驗亦包括治癒心靈的線上食譜及30分鐘睡前放鬆瑜伽教學影片，透過資深導師朱傲雯指導的呼吸練習和伸展動作，淨化雜念，令睡眠達到深層的休息，治癒心靈的線上食譜。住客更可到K11 MUSEA的10/10 HOPE旗艦店參加香薰療癒浴鹽工作坊，以Neal's Yard Remedies和NEOM的精油調製出屬於自己的療癒香氣，延續心靈上的美好時光。

K11 ARTUS x 10/10 HOPE 靜謐身心住宿體驗：

預訂日期：即日起至2021年11月25日

入住日期：即日至2021年11月28日

價格：$5,600元起及另收加一服務費

預訂：2107 3388/ www.artus.com.hk/en/exclusive-promotions/quiettimewellnessjourney