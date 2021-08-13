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打卡必備｜4間懶人野餐租借服務 波米尼亞風道具/精緻野餐籃/專人佈置
5 小時前
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打卡必備｜4間懶人野餐租借服務 波米尼亞風道具/精緻野餐籃/專人佈置
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打卡必備｜4間懶人野餐租借服務 波米尼亞風道具/精緻野餐籃/專人佈置

9月就開始踏入秋天，而最適合秋天的活動一定非野餐莫屬。除了食物之外，佈置及道具也非常重要。近年流行「浮誇系野餐」，不少人都會帶同野餐墊、野餐盒、帳蓬、藤籃等，一邊野餐一邊打卡。以下為大家介紹4間野餐租借服務，不需要自己準備野餐道具，就可以影到仙氣野餐照！

野餐租借｜decolikethis
店舖提供道具租用、客訂製佈置及專業攝影服務。其中野餐道具一共有6個套餐，有不同風格如法式田園風、波希米亞風、摩洛哥風等。以最便宜的輕典輕便套餐（2人份）為例，$250包括野餐籃連餐具及碟、田園草帽、野餐墊、書本或雜誌、仿真花束及香檳杯。而最豪華的「豪華摩洛哥風套餐」更可加購佈置及攝影服務，各款道具套餐之租用時限由24小時至48小時。

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野餐道具有泰國風、水手風、法式風情等可選擇。(IG: decolikethis)
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更可加購佈置及攝影服務 (IG: decolikethis)

野餐租借｜yolostyle_hk
yolostyle_hk提供野餐、派對、餐廳、婚禮佈置服務，其中野餐佈置有不同類型的套餐，有泰國風、水手風、法式風情等可選擇。價錢由$199至$268不等，主要提供2人野餐用具，包括野餐墊、花形藤鏡、空酒瓶、雲石紋白盤等，設備齊全！

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價錢由$199至$268不等。(IG: yolostyle_hk)
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下午茶三層架有滿滿的儀式感！(IG: yolostyle_hk)

野餐租借｜Picnicking by Misaka

如果怕自己手殘不懂如何佈置，大家可以選擇Picnicking by Misaka。它的套餐包括佈置、收拾及清潔。以2人Basic套餐為例，$550包括野餐桌、野餐地毯、燈籠和蠟燭、人造花卉、餐具等，而Deluxe套餐更有白色帳篷。所有用具都會經過徹底消毒，它們更會提供酒精消毒噴霧，讓大家影+食+玩得安心。

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Picnicking by Misaka包括佈置、收拾及清潔服務。 (Picnicking by Misaka)
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2人Basic套餐包括野餐桌、人造花卉、餐具等。(Picnicking by Misaka)

野餐租借｜bricklane_hk
以上3間都只包括佈置及道具，如果不想準備食物，就一定要選擇BRICK LANE。它推出英式野餐籃，有4個套餐可以選擇，由$450-$980不等。套餐包括大蝦沙律、黑松露薯條、三文治、朱古力蛋糕、餐酒等，亦可以追加小食如烤雞、芝士拼盤、英式鬆餅等。套餐還包括借用野餐籃、野餐墊、陶器和餐具等，體驗傳統的英國野餐。

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BRICK LANE套餐包括英式式野餐籃。(IG: bricklane_hk)
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更有素食餐單可選擇！(IG: bricklane_hk)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/打卡必備｜4間懶人野餐租借服務-波米尼亞風道具精緻野餐籃專人佈置-281085
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