採耳熱潮｜香港6間採耳專門店推薦 另設耳燭SPA/耳浴服務

都市人越來越重視身體保養，除了手腳、頭髮等，近年不少人都迷上了「採耳」這個耳朵保養，香港亦出現了不同採耳專門店，為客人提供採耳、耳浴、耳燭等服務。以下為大家介紹6間採耳專門店，分別提供不同採耳服務。

甚麼是採耳？

由於耳道狹小，自己挖耳很容易傷害到耳洞。而採耳即是由專業人士利用不同工具，如孔雀毛、竹柄、耳刮等，清理耳道內的污垢。同時更可以達到舒壓助眠的功效，油耳人士更可以徹底清潔平時用耳挖挖不到的耳垢。

Nico Ears香港採耳「潼」專門店

Nico Ears由在四川有多年經驗的師傅主理，結合台式及四川傳統手法，提供採耳、洗耳、耳燭，以及處理耳結石等服務。其中耳燭會用到包著蠟的特製空心蠟燭，將一端插入外耳道，另一端點火燃燒，有助吸出濕性耳垢，以及舒緩頭痛及耳鳴等。Nico Ears更設有獨立房，大家可以約齊家人朋友一起體驗採耳樂趣。

地址：鄰近銅鑼灣時代廣場

Self Ear Time

Self Ear Time成立一年，是香港首間採耳專門店。店主Mia師承台灣，採耳服務包括掏耳、洗耳及耳穴按摩，先用羽毛輕掃耳朵，再利用音叉刺激耳內迷走神經，預防客人耳鳴。店主不時都會分享耳朵問題的個案，有耳結石、耳膜閉塞的人士可以查詢預約。

地址：觀塘觀塘道官塘工業中心一期

Mimikaki

採耳店Mimikaki由兩位香港女生主理，走日系路線，連店舖的名字也是來自日文採耳「みみかき」的意思。店主在香港學師，先用孔雀毛輕掃耳朵，再按壓耳廓及耳門的穴位，進行按摩，客人更可以選擇按摩頭部、頸部和耳門。

地址：旺角山東街48號SOLO 362室（旺角E2出口步行3分鐘）

Ear Rest HK香港專業無痛耳道清理

Ear Rest HK由本港註冊護士營運，提供醫療級的高壓蒸汽滅菌爐、專業消毒劑及無菌獨立包裝紗布、棉花棒及生理鹽水，確保衛生及安全。而且他們的耳窺鏡連接螢光幕，大家可以全程同步觀看清理耳道的過程，感受看得見的乾淨。

地址：銅鑼灣

simyeehk.ear

店舖主打古法採耳，使用不同工具如孔雀毛、音叉等，為大家帶來「顱內高潮」。店內亦有不少打卡位，例如榻榻米茶室，採耳前後都可以在榻榻米休息放空。亦提供專業採耳培訓班，對採耳有興趣的可以報讀培訓班，成為專業採耳師！

地址：荔枝角D2附近