文青好去處｜街角巧現@大館

創意互動體驗中上環社區故事

疫情下，復飛之路遙遙無期，為了滿足「旅行癮」，不少人積極發掘本地好去處。然而，除了吃喝打卡外，大家又有沒有想過深入了解自己生活中的香港、小社區內所發生的獨特故事及風土人情？大館現正舉行「街角巧現」展覽，由街頭觀察員及藝術家以「考現學」作為出發點，展示中上環一帶的社區故事，同時展覽延伸活動亦會邀請觀眾進行互動體驗，藉此與社區建立聯繫。



「街角巧現」展覽引用日本城市觀察學說「考現學」作為研究方法，大館特別邀請香港理工大學設計學院副教授郭斯恆帶領街頭觀察員團隊，遊走中上環大街小巷、露天市場及休憩公園等，逐步梳理城市活動軌跡；7名香港藝術家包括張靜瑜、蔡世豪、何兆南、鄺展維、梁御東、鄧啟耀及Nerve，亦分別以手繪圖畫、裝置藝術、聲音、錄像及音樂創作等媒介回應觀察發現，啟發思考城市空間與人文生活之間的可能性。

大館街坊日 親身接觸社區明星

「街坊」作為「街角巧現」社區故事的主角，備受尊敬的芳芳姐和一群精通踢毽的發燒友將會於2021年9月23日親臨大館檢閱廣場，與大家相聚交流。位於九如坊附近的善慶街30多年來都是叔伯們踢毽競技之地，當日下午1時至2時半他們會將競技場移師至大館檢閱廣場，與眾同樂上演一場「踢毽大戰」；而下午1時45分至3時半，「弓絃巷栽種師」芳芳姐亦會帶來一系列容易照顧的植物，包括蕾絲姑娘、小辣椒（非食用）和金邊吊蘭等供大家領養，將小生命由社區延伸至家中。

每日免費導賞團及策展人導賞

「街角巧現」展覽期內每日下午3時15分均設有免費公眾導賞團，只需於導賞團開始前15分鐘抵達01座複式展室集合處向職員登記即可參加，導賞員會利用約30分鐘的時間，帶領大家遊覽各個展區，更全面認識各個有趣的社區故事。另外，即日起至2021年9月30日期間，每日下午1時15分至1時45分亦設有策展人午間導賞，大家不妨善用午休時間，深入探索中上環的鄰里巧現，同時細味本地藝術家如何以創作和應。

獨家換領觀察紀錄套裝 將「考現學」帶到日常生活

為了激發小朋友對於空間的重新想像及進一步了解「考現學」，大館精心準備「考現日常」觀察紀錄套裝，展覽期間親臨現場登記成爲大館Fans即可免費換領，讓家長及小朋友透過有趣的練習，探索大館建築群並記錄所見所聞。觀察紀錄套裝同時適用於社區和家中，鼓勵大家繼續發掘日常生活中的細節，重新發現眼前事物的趣味與價值。

街角巧現

日期：2021年7月30日至2021年10月3日

時間：上午11時至晚上8時

地點：大館01座複式展室、檢閱廣場及E倉低層

費用：免費

查詢：https://www.taikwun.hk/zh/programme/detail/serendipity-in-the-street/838