文青必去！《蕃茄醬 Ketchup》展覽 以雕塑、繪畫、詩句及樂曲 帶大家進入奇幻世界

「海港城・美術館」一直與多位插畫家、藝術家合作，而今次更與本地藝術家 Kazy Chan 合作，將於9月3日至26日推出多媒介個人展覽《蕃茄醬 Ketchup》，展覽以餐廳常見的「蕃茄醬」為題，Kazy Chan創作出色彩鮮明之雕塑、繪畫及西洋鏡藝術裝置(zoetrope installation)、加上詩句，及樂曲導賞，讓大家可以多個感官一起細聽作品後的每一個故事！

14組充滿寓意的雕塑及繪畫 並配以詩句及樂曲導航

是次展覽共展出 Kazy Chan 於本年最新創作的14組陶瓷雕塑及亞克力繪畫，每組分別代表充滿誤會的荒誕寓言場景，主角包括河童、外星人、複製羊、小輪、雪人、公仔機和流星等。是次展覽的其中一組主要作品《鴿與我》，Kazy更一次過創作了23件鴿子陶瓷雕塑。靈感源自城市中的樹木越來越少，街頭鴿子的棲息地也驟減，最終要於各人的頭上休息。

Kazy Chan 更分別邀請台灣故事詩人煮雪的人及本地獨立音樂人Cehryl，為每組作品配上詩句及樂曲導賞，讓大家以多個感官一起進入Kazy Chan的奇幻世界。

1.8米高之西洋鏡藝術裝置「流動蕃茄醬」

Kazy Chan為了今次展覽首次設計藝術裝置特別選取了 6 組寓言場景，延伸及製作出1.8米高之西洋鏡藝術裝置「流動蕃茄醬」，當中包括3層高約96件之陶瓷雕塑作品，整個裝置由籌備、3D打印、人手著色到組裝，共歷時 6 個月。

裝置上的場景主角以定格動畫形式呈現，由靜止到轉動，像在把蕃茄醬高速搖動一樣，讓大家感受蕃茄醬由靜止至倒出來的精彩時刻。

展覽主題限量版精品

展覽推出了多款主題限量版精品，包括搪瓷徽章、刺繡T恤，及口罩等，讓大家於日常生活中也能記住每個故事！