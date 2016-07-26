新地12大商場出招吸客 消費券賞上賞高達$2,200

消費券正式到手，各大商場出招吸客！以東港城、上水廣場及北角匯為首的新鴻基地產12大商場，由即日起至9月30日期間，推出「消費券賞上賞」，加碼送出額外著數，消費滿指定金額，即可獲回贈總值高達200元購物餐飲贈券，即是合共2,200元。消費用途廣泛，涵蓋逾380個商戶及品牌，包括豐澤、周大福、謝瑞麟、GU及J!NS等。



當中位於新蒲崗Mikiki的一田超市，即日以電子消費滿2,000元，即獲1,000元指定商品優惠券；而位於將軍澳東港城的豐澤，亦提供低至11折優惠等。此外，The Point by SHKP會員先以500分換領「優先預留證」，並於指定商場以4大指定電子消費券支付工具，消費滿2,000元，即可獲回贈總值200元贈券，包括2張100元商場購物餐飲贈券，兼同時賺取The Point會員積分！另外，各商場特設多款精選超抵買優惠聯同商戶消費賞，所有消費更可以登記積分，讓消費券增值再增值！



新地（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮指，受惠於消費券及東京奧運，新地12大商場的人流及營業額都有顯著的升幅，預料8月的人流及營業額將分別錄得按年20%及25%的升幅。是次活動通用新地旗下12大商場包括：東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場。