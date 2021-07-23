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新地12大商場過萬份禮物賀港隊奪金 8月1日起免費派能量飲品
5 小時前
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新地12大商場過萬份禮物賀港隊奪金 8月1日起免費派能量飲品

時隔25年，港隊花劍選手張家朗奪得香港史上第二面奧運金牌，令全城奧運熱潮進一步升溫！而8月1日早上8時更會迎來「劍神」張家朗聯同隊友蔡俊彥、張小倫及吳諾弘出戰男子花劍團體賽，新鴻基地產(新地)旗下12大商場東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場將會於8月1日起免費派發逾6,000支能量飲品，齊齊為港隊加倍能量！
 

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東港城除全程直播賽事外，同場亦舉行2021奧運日填色及繪畫比賽優秀作品展暨奧運會主題展覽。

而8月1日亦是電子消費券首$2,000開始派發日，12大商場即日起至9月30日更聯手推出「消費券賞上賞」，The Point by SHKP會員使用4大指定電子消費券支付工具，並於場內消費滿$2,000，即可獲贈總值高達$200的購物餐飲贈券，回贈率高達10%，兼同時賺取The Point會員積分。
 

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Ocean PopWalk海天晉滙全程直播賽事，8月1日起更於場內派發能量飲品及送出香檳式汽酒供The Point會員換領。

7大商場全程直播東奧
場內消費滿指定金額即送香檳
另外，新地旗下7大商場包括東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、Ocean PopWalk海天晉滙、卓爾廣場將聯同「開電視」全程於場內大電視進行賽事直播，7個直播商場亦將送出1,000支香檳式汽酒，供The Point會員以積分及各商場指定消費金額換領，一同舉杯慶祝香港勇奪今屆第一金。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/新地12大商場過萬份禮物賀港隊奪金-8月1日起免費派能量飲品-277749
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