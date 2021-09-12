新地12大商場 第三季營業額料升幅15% 加推獎賞延續消費情緒 望再創另一高峰

中秋佳節少不了月餅、生果禮品應節，熱烈氣氛帶動市民消費意欲於近月回升。新地旗下12大商場更錄得營業額及人流的雙料增幅，當中超市及餐廳增幅顯著，不少餐廳訂位早已於月初爆滿。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮預料，新地十二大商場於中秋假期間，商場營業額及人流將平均錄得近18%及22%增長。

於中秋期間，12大商場舉行主題特展及推出月餅禮品換領活動，加上多個消費獎賞刺激銷情，自然吸引不少人流消費。回顧第三季表現，受惠於傳統暑假黃金檔期，配合商場主題活動有助吸納區內外客群，加上第一期電子消費券發放及東京奧運熱潮，預料第三季營業額比去年大幅增加達15%，高峰期更較去年同期增加兩成；而人流預期亦可錄得20%升幅。

配合第二期電子消費券發放 新地加碼推首日100%回贈

第二期電子消費券即將於10月1日發放，為刺激市民消費，新地將於12大商場加推消費優惠，頭炮率先有發放首日買滿$1000送$1000禮券的100%回贈，10月全月亦推出消費回贈優惠，及The Point會員5倍積分。鍾表示商場大幅增加消費優惠可配合消費券發放，希望將帶動消費氣氛至另一高峰。

新地12大商場 第三季營業額料升幅15% 加推獎賞延續消費情緒 望再創另一高峰