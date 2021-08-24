新店逾2千呎 丹麥客製化傢具品牌 BoConcept進駐九龍區

九龍區居民有福了！以後想買客製化傢具又有多個好去處，來自丹麥的傢具品牌BoConcept終於進駐九龍區，逾2千呎的最新分店選址又一城。BoConcept以客製化傢具產品聞名，顧客可以揀選產品並配搭心水顏色和物料作個人化設計。新店更特設全新「The Heart」專區，提供傢具品牌中罕見的一對一室內設計及傢具選配顧問服務，方便大眾選擇專屬風格的傢具。

BoConcept提供多款傢具產品、布料、皮革等不同物料，供顧客自由配搭，打造專屬傢具。又一城新店展示超過120種布料及皮革、逾30款地毯以及最新物料款式，顧客可於現場即時體驗不同物料的質感，選出獨一無二的心水組合。新店亦以Quiet Luxury與Calming Neutrals兩大熱門家居風格劃分成多個專區，方便大眾感受不同佈置風格的家居。

家居佈置最緊要合心意。又一城新店設有全新「The Heart」專區，提供一對一室內設計及免費家居佈置專業顧問服務。顧客於店內挑選好心儀的傢具，並選擇不同物料及顏色進行個性化設計後，可按構想預覽效果，方便想像整體家居佈局，確保每件傢具都是最稱心。顧客可先行於網上或電話預約服務，亦直接到場查詢。另外品牌團隊亦可提供安裝服務，由設計到安裝，為大眾締造一站式的專業空間設計及傢具購物體驗。

BoConcept又一城店

地址：又一城LG1層34號舖 電話：3468 4899



新店逾2千呎 丹麥客製化傢具品牌 BoConcept進駐九龍區