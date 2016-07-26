新髮型被指似朴寶劍？！Edan@MIRROR髮型進化史

MIRROR成員呂爵安(Edan)上周到中環出席活動，剪了新髮型的他，在另外3位隊友中突圍而出，更被指似韓星朴寶劍！其實Edan自出道以來，都有試過不同髮型及髮色，一齊來看看他的髮型進化史！

Edan在3年前參加《全民造星》初時，不時以剷青、陸軍裝及ALL BACK等髮型示人，後來有造型師想出為他駁髮，加長前蔭的長度，修飾兩邊額角線，令面型更和諧。

Edan入行後不久就轉了三七分界的韓系髮型，瀏海往額頭中央捲成「逗點」形狀，成功由大學生造型為時尚男生。其實Edan屬於髮量多，所以如果仔細留意，他的髮型師為他兩側頭髮削邊，將兩側推短，保留上頂頭髮，做出自然漸層效果，更可以做Undercut、飛機頭及微捲等效果，相當多變。

Edan入行初期的髮色多為黑色，一直至到2020年7月，才挑戰出道以來首度染髮，心大心細的他，因為怕髮色太誇張而要柒眉，所以聽了「爵屎」建議，染了深藍色。隨著灰藍髮色漸甩，髮色亦開始變為灰色，他之後亦試過焦糖色及亞麻色等髮色，一樣自然順眼。

不過，要數Edan最經典的髮型，就一定是Barcode頭！更在IG hard sell「新形象」，「其實哩個Barcode頭，係內含玄機，係會幫助到各位男士去build up自己嘅形象。首先，男人最緊要就係要夠MAN夠威猛，要保護到身邊嘅人，哩個髮型就係特登設計成一把傘嘅形狀，象徵住你係擁有遮風擋雨嘅能力，女士們見到呢個頭，一定會頓時安全感十足！」

「如果你以為呢個頭淨係象徵住一把遮，咁你就錯了，認真啲望一望，其實佢仲係一個屋頂嘅形狀，呢個屋頂象徵住 — HOME(家)，所以擁有哩個頭嘅男人肯定好有家庭觀念，絕對比到女士們可靠嘅感覺。最後，頭頂中心上面嘅毛毛，代表哩個人嘅想像力，係好似噴水池一樣，創意如泉湧，所以剪咗呢個頭嘅男士肯定可以keep住比好多新鮮感對方。」