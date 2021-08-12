暑假好去處｜九龍灣零碳天地Pinkoi 10週年巿集 逾百設計品牌+藝術展覽+miffy&SNOOPY快閃店+台灣美食街

事隔3年，設計購物平台Pinkoi再次於香港舉辦實體市集！為慶祝Pinkoi 10週年，將於8月27至29日在九龍灣零碳天地舉行「10 Times Better ME」Design Fest 2021巡迴展香港站，場內有齊市集、展覽及主題館，更設有台灣美食街和miffy & SNOOPY主題快閃店！

今次Pinkoi以「10 Times Better Me」為主題，將展覽和主題館結合設計市集。有逾百間台港特色攤位，匯集世界各地生活好物，包括以海浪為主題的自癒系手工家品、離奇古怪氣味的大豆蠟燭、文青必備山系小袋、復古風可愛自家製飾物、滿足視覺與嗅覺的手工擴香擺設、天然植萃咖啡護膚品等。

今次Design Fest 2021更首次舉辦藝術展，聯同香港新媒體藝術團隊XCEPT舉行《海濤浴 / Kaitouyoku by XCEPT》展覽。將佛學「十方一念」所指的速度之快與空間之廣，以聲音影像收歸於展覽場中，將大海氣息、浪濤流動、水波蕩漾，藉以森林浴的方法，讓觀眾沉浸海洋當中，緩解壓力疲勞。

Pinkoi更特意邀得日本人氣插畫家Noritake，以香港、台北、東京三地為題，推出Pinkoi x Noritake獨賣聯乘系列。香港典當舖招牌、台北小籠包、東京招財貓，三地元素將會出現於啤酒杯、手機殼、透明手提袋、濾掛式咖啡、口罩收納夾之上。

miffy & SNOOPY主題快閃店將登陸市集，獨家發售來自日本、香港、台灣、泰國等地逾30 個獨立設計品牌的150多款限量聯乘設計品，包括：miffy即棄菲林相機、SNOOPY黑白紅色風琴式環保購物袋等等。

發祥於台灣的Pinkoi，為香港粉絲精挑細選超過 15個台灣人氣美食品牌，合共超過100款美食，當中更引入首次於香港現身的台灣首支酒漬咖啡Happen Coffee「威士忌酒漬咖啡禮盒」、全台灣唯一進駐美國米其林鳳梨酥品牌 「高女婿Kaonuxu」食品與獲取Red Dot Design Award設計大獎「BnnBee 當支蜜」！

是次10周年活動為Pinkoi會員限定的售票活動，大家可在26/8前於Pinkoi購票享早優惠HK$25。（新會員以早鳥優惠購票額外減HK$10，https://pinkoi.life/HWUkJADlGib）。亦可以在現場購票（現場票價HK$30）並註冊成為Pinkoi會員。活動當日到入口驗票處展示電郵或Pinkoi APP中的訂單編碼以換領入場手帶，並於入場前向工作人員展示Pinkoi APP 的會員登入頁，即可入場。場內支持無現金交易，下載Pinkoi或Atome手機APP，綁定信用卡或扣帳卡，於場內掃QR Code即可購物！使用Pinkoi Pay於場內首筆消費滿HK$50，即減HK$10。以Atome於場內首筆消費滿HK$150，可即減HK$50。輕鬆免息無手續費分3期付款。於8月26日或之前下載Atome App，更可獲HK$20 早鳥優惠券乙張，購物滿HK$100即可使用！

入場人士將獲贈總值超過HK$100禮物包。當中包括Pinkoi 10週年特別版帆布袋、望月月餅、Bioguard 消毒濕紙巾及總值 HK$ 35 優惠券。數量有限，先到先得，送完即止。

Pinkoi 10週年「10 Times Better ME」Design Fest 2021巡迴展香港站

日期：2021年8 月 27至29 日（星期五至日）

時間： 上午11時至下午6時（每日最後進場時間為下午5時30分）

地點： 九龍灣常悅道 8 號零碳天地（MegaBox 商場前方）

活動詳情：https://pinkoi.life/1gMtViylGib

門票：HK$30（現場購票）；HK$25（早鳥優惠，即日至8月26日）

新會員以早鳥優惠購票額外減HK$10。

早鳥票詳情：https://pinkoi.life/HWUkJADlGib

購票方法：於Pinkoi APP內購買