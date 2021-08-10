暑假好去處｜亞博舉辦《狗狗夏日玩樂展》 必玩充氣迷宮+ 5大打卡位+寵物攤位

毛孩和主人們請注意！亞洲國際博覽館繼上星期舉辦《2021工展會購物節》後，將於8月13至15日舉辦首個大型室內《狗狗夏日玩樂展》。除了有多個打卡位之外，更有人狗大型娛樂設施—巨型充氣迷宮，以及超過100個寵物攤位，周末必去！

《狗狗夏日玩樂展》以夏威夷熱帶風情為主題，設有多個首次亮相的人狗大型娛樂設施、打卡位及超過100個特色寵物攤位。其中包括全港首個人狗共玩的巨型充氣迷宮，面積達4,800呎，主人與狗狗在約半個標準泳池大小的充氣迷宮中穿梭。亦有巨型人造沙池 「汪沙圍牆」，超過3,000呎的沙池鋪滿人造沙，主人及狗狗可以放心在巨型沙池中奔跑嬉戲。池中更備有多款玩樂設施，例如五彩車胎障礙山丘、骨頭形狀的平衡木、搖搖板、水泡跳圈圈等。

當然少不了夏威夷超像真5大打卡位，以沙灘球組成的打卡隧道、營火party、夏威夷3D視覺衝浪板、海灘旅行車、神秘探險船等，主人們一定要與狗狗拍照留住美好回憶。同場亦設有一連串競技比賽，包括「陸運競技賽」、「兒童牽犬師大賽」、「狗狗障礙賽」及「引誘大比拼」定力比賽等，考驗主人與狗狗之間的默契。

主辦單位特別安排四條免費狗隻友好巴士連接場館及太古、奧運、將軍澳、屯門、沙田及荃灣等地。亞博館亦特設寵物友善餐廳，參加者不用周車勞頓就可舒服地享受美食，一起「充電」再投入玩樂。

《狗狗夏日玩樂展》

日期：2021年8月13-15日 (星期五-星期日)

地點：亞洲國際博覽館Arena

時間：8月13日（星期五）：中午12:00 - 下午7:00

8月14日（星期六）： 上午10:00 - 下午7:00

8月15日（星期日）： 上午10:00 - 下午7:00

票價：成人票：$160

家庭套票（兩位成人加一位小童）：$320

長者票（65歲或以上）及 小童票（12歲或以下）：$80

（3歲或以下之嬰幼兒免費入場）

購票網址：https://bit.ly/3wFrBL8

交通詳情（免費狗隻友好巴士）：

路線1：太古-奧運-亞博

路線2：將軍澳-亞博

路線3：屯門-亞博

路線4：沙田-荃灣-亞博