暑假好去處｜挪亞方舟「夏日森動大歷險」小朋友可以邊玩邊學嘢！

小朋友還有不到一個月就要開學了，家長不妨襯這幾個星期，讓孩子抓住夏日的尾巴，參加課外探索活動，邊玩遊戲邊學習！由即日起至本月29日期間，每逢星期六、日「挪亞方舟」都會舉辦「夏日森動大歷險」，集合玩樂、教學與保育元素於一身，帶領大家走入彷如亞馬遜森林的不同場景，齊齊展開一趟森動僞旅行！

小朋友在園內不但可以化身為小機師，模擬駕駛飛機在空中俯瞰，亦可大玩全港首創的「室内遙控越野攀爬車大冒險」，透過特製的越野遙控車，穿越仿如亞馬遜森林顛簸崎嶇的地帶；以至在野生動物及史前恐龍的世界中探險，了解恐龍生態及動物冷知識，亦可變身為亞馬遜原住民，體驗利用梭織機創作獨一無二的民族風杯墊，打造難忘好玩最後一擊的暑期活動！

「室内遙控越野攀爬車大冒險」

在模擬亞馬遜自然地勢的場景裏探險，以四驅越野攀爬車勇闖險境，走過泥濘石路、與危機四伏的深坑與及驚心動魄的木棧橋，大大考驗參加者的判斷力及駕駛越野車的技巧。

「飛凡小機師訓練營」

在模擬駕駛艙場景裡，兩手控制著模擬駕駛器，一嚐作爲小小飛機師翱翔天際的滋味。除了學習飛行知識，工作人員亦會在場講解亞馬遜熱帶雨林，喚醒小朋友對守護這「地球之肺」的重要。

穿梭亞馬遜森林及恐龍基地 認識生態環境 增加保育知識

在「恐龍足跡大發現」及「動物生態大奇觀」 中探險，了解恐龍生態及動物冷知識。透過互動遊戲去尋找恐龍的足跡，認識不同恐龍種類及形態；並可參加導賞活動，近距離觀察珍奇的動物及標本，提升保育意識。

其後，他們更可在「森林民族手織坊」 化身成為亞馬遜森林原住民，利用梭織機創作獨一無二的民族風杯墊；亦可參加「萌趣動物騎騎樂」，策騎各種動物造型的電動車，馳騁於綠林之間來個開心大暢遊，以及參加期間限定的「空中奇遇索道」，穿梭樹叢，飽覽身邊的優美景致。

恐龍歷險世界 酒店奇趣主題房

挪亞方舟度假酒店全新打造「恐龍歷險世界」主題房，讓遊園後的大小朋友可繼續追尋恐龍蹤跡，為「夏日森動大歷險」之旅劃上完美句號！「恐龍歷險世界」住宿套票價錢由HK$1,618起(以2人入住計)，包括早餐、晚餐、以及挪亞方舟園內的啤啤熊之友製作室及童趣飛馳樂等活動，詳情可瀏覽酒店網站： www.noahsarkhotel.com.hk/hk/main/ 。

挪亞方舟「夏日森動大歷險」活動指引

日期：即日起至2021年8月29日(逢星期六及日)

時間：上午10時至下午6時

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

查詢電話：3411 8888

網站：http://www.noahsark.com.hk/tra/

入場費：成人HK$198，小童及長者(特惠門票)HK$158，活動期間設有買2送1門票優惠