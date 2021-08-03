暑假好去處｜昂坪360全港首個「纜車探知館」 8大展覽體驗區+6折纜車門票 平均每位$130

暑假不經不覺已經過了一半，昂坪360推出全港首個以纜車為主題，富娛樂及學習的全新常設展「纜車探知館」，館內設有以STEM元素為主的8大展覽區。另外同步推出6折纜車門票，一家大小周末必去！

昂坪360推出全港首個以纜車為主題的「纜車探知館」，設有多個互動裝置體驗及8大展覽區，了解到纜車歷史、系統、組件及冷知識等。小朋友更可以在互動遊戲區嘗試駕駛纜車，透過認識控制纜車行駛背後的原理，藉此產生對科學及工程的興趣。更有VR體驗區，大家可化身纜車工程師，體驗日常維修及高空檢測的工作環境。

此外，由即日起至2021年8月30日期間，昂坪360推出盛夏激賞優惠，大家在昂坪360官方網站，於到訪日最少一天前預訂來回纜車門票(標準車廂)，滿港幣300元，即減港幣100元；滿港幣600元，減港幣250元。

兩大一小指定來回車票連「纜車探知館」門票價錢低至HK$390 (原價:HK$640)，六折激筍歎盡昂坪高CP值夏日親子「遊．學」之旅。親子不但享盡門票優惠，每位小童額外送出2張遊戲券(價值:HK$40)。

昂坪360纜車探知館

開放時間：上午11時至下午5時

地點：昂坪市集

購票網址：https://bit.ly/3jgLz9r