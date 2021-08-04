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暑假好去處｜海港城・美術館《Quokka in Town!》 韓國創意品牌Dinotaeng展覽登陸香港
13 分前
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韓國DinotaengQuokkaBoboMarsh
暑假好去處｜海港城・美術館《Quokka in Town!》 韓國創意品牌Dinotaeng展覽登陸香港
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海港城・美術館《Quokka in Town!》

海港城・美術館由即日起至本月29日舉辦展覽《Quokka in Town!》，多個Dinotaeng旗下可愛角色──短尾矮袋鼠Quokka、橡皮糖熊貓Bobo，及棉花糖Marsh參與其中，與香港的粉絲見面

韓國知名創意品牌Dinotaeng

知名創意品牌Dinotaeng成立於2018年，由韓國插畫家Kim Tae-eun創作的「Dinotaeng」，旗下有多位可愛角色，包括短尾矮袋鼠Quokka、橡皮糖熊貓Bobo，及棉花糖Marsh，其Instagram粉絲人數逾26萬，人氣相當高！
其作品主要以創意小故事，連結動物、自然和日常物品為主，講述主角 Quokka及可愛的朋友在Marshville(棉花糖村)裡的日常，更推出不同的商品，把歡樂帶進觀眾的生活。

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場地特別佈置成客機場景
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海港城・美術館《Quokka in Town!》

Dinotaeng展覽登陸海港城・美術館

《Quokka in Town!》是 Dinotaeng首個海外展覽，展出插畫角色漫遊香港的趣事。場地特別佈置成客機場景，Quokka及其好友搭乘客機抵達香港，手執最愛的棉花糖串燒，遊走於鬧市之中，時而被摩天大廈震攝，時而享受電車上的陣陣涼風，時而迷失在錯綜複雜的大街小巷中，熱情地探索這座多姿多彩的城市。

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《Wow! Watch this Leaflet》
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《ZEBRA CROSSING》
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《Quokka in Town!》

過百款Dinotaeng主題精品出售

另外，現場更有過百款主題精品出售，包括收納袋、手機殼、襪子，及貼紙等，粉絲不要錯過！

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現場更有過百款主題精品出售
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多位可愛角色精品登場
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/暑假好去處｜海港城・美術館《quokka-in-town》-韓國創意品牌dinotaeng展覽登陸香港-279102
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