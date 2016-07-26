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暑假好去處｜5個滑浪風帆課程推薦 香港水上活動拓展中心、長洲滑浪風帆中心 最平$130就玩到！
10 小時前
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暑假好去處｜5個滑浪風帆課程推薦 香港水上活動拓展中心、長洲滑浪風帆中心 最平$130就玩到！
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暑假好去處｜5個滑浪風帆課程推薦 香港水上活動拓展中心、長洲滑浪風帆中心 最平$130就玩到！

雖然東京奧運已經完結，但香港人的運動熱潮仍未完！除了劍擊、游泳、空手道及乒乓球等運動之外，近期不少人都熱愛玩水上運動。滑浪風帆是一項考體、協調及技術的運動。以下為大家盤點5間滑浪風帆課程，最平$130就可以體驗！

滑浪風帆｜康文署水上活動中心
康文署水上活動中心提供初級至大海航行的風帆課程，初級滑浪風帆訓練為兩天，學習基本操作技巧，包括下水、航行技巧、自我救援技術和站立姿勢等。更可申請初級滑浪風帆證書或資歷證明，到各中心租用初級滑浪風帆自行練習。2天課程只要$130，參加者須年滿8歲，並能穿著衣服游泳最少50米或諳練泳術。
上課地點：賽馬會黃石水上活動中心、赤柱正灘水上活動中心、創興水上活動中心、聖士提反灣水上活動中心。

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陳晞文令港人重拾風帆熱！(路透社)
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康文署水上活動中心課程收費

滑浪風帆｜長洲滑浪風帆中心
由「風之后」李麗珊的舅父創立，提供滑浪風帆、獨木舟、直立板器材租用，及滑浪風帆課程。初級課程是一天課程，為零經驗者而設，教授基本風帆技巧，如起步、轉向及起飛。上午為理論課，下午就會正式落水訓練。每年只在4月至10月開班，小組課程最多為5人，每位$1,800。
地址：長洲黑排路1號

滑浪風帆｜草原之友
草原之友提供風帆、獨木舟、立划艇、獨木舟水球、機動艇、K艇等水上運動課程。風帆同為兩天課程，上課日期為公眾假期或周末，時間由上午9時至下午4時。費用為每位$1400，包括教練、器材、救生衣、更衣及沖身設施。完成課程及經考核合格，可申請香港滑浪風帆總會初級證書。
地址：西貢黃宜洲

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長洲滑浪風帆中心由「風之后」李麗珊的舅父創立
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教授基本風帆技巧，如起步、轉向及起飛。
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草原之友課程收費

滑浪風帆｜香港水上活動拓展中心
香港水上活動拓展中心位於赤柱海風徑，提供滑浪風帆、獨木舟、滑水、直立板等不同課程。其中滑浪風帆參加者須年滿8歲，並能穿著衣服游泳最少50米，13歲以下需有成年人陪同。以5人5堂組合為例，每堂3小時，每個人$3200，平均每堂$640。
地址：赤柱正灘海風徑

滑浪風帆｜捕風一族
同位於赤柱正攤的捕風一族，提供滑浪風帆、獨木舟、直立板等水上活動器材租用，還設有滑浪風帆和風箏滑水的入門至專業比賽課程。分別有初階及深造課程，學員需要6歲或以上，需能夠穿著衣服的情況下游泳至少50米/熟練游泳，以及沒有患上任何妨礙參加者進行以上活動的疾病。初學者課程收費分別為：3人或以上一小時$300；2人每人一小時$400；2人每小時$600。
地址：赤柱正灘海風徑

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香港水上活動拓展中心位於赤柱海風徑
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滑浪風帆參加者須年滿8歲
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捕風一族初學者課程收費為3人或以上一小時$300。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/暑假好去處｜5個滑浪風帆課程推薦-香港水上活動拓展中心、長洲滑浪風帆中心-最平130就玩到！-281038
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