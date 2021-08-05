暑假好去處｜D2Place 8月市集合集！

D2 Place在8月為大家帶來多個市集，繼續燃燒夏日！包括有山友露營友至愛《DLGM市集》 、可以一齊搵25+共嗚的《Marketoo x Majeh主題市集》、日清食品63週年大日子的《LIFE MART x 出前一丁 - 即食麵誕生紀念主題市集》，及《白紙市集 X 出前一丁 X 厚面子》市集，多個精彩活動等住大家！

《DLGM市集》

各位山友可到DLGM露營裝備巿集來看看裝備、交流行山露營穿著等不同樂趣。

日期：8月6至8日

時間：下午12時至晚上8時

地點：D2 Place 一期2樓 The Space



《Marketoo x Majeh主題市集》

今次市集有majeh畫作及各種小活動，25歲以上的大家可以到D2 Place尋找共嗚！

日期：8月14至15日

時間：下午1時至晚上8時

地點：D2 Place 一期2樓 The Space

《「焫著。辣著」盛夏市集》

熱到焫焫焫焫焫焫著！市集會有本地品牌、特色品牌產品，及手作手藝產品等，一起感受夏日火熱情懷的市集吧！

日期：8月14至15日

時間：下午12時至晚上8時

地點：D2 Place二期G/F The Garage



《LIFE MART x 出前一丁 - 即食麵誕生紀念主題市集》

日清食品為慶祝63週年，特別於此大日子與 LIFE MART 合作舉辦主題市集，當中會有不同的主題活動。

日期：8月21至22日

時間：下午1時至晚上8時

地點：D2 Place一期2樓The Space

《「世界太大，我全都要買」Buyandship創業市集》

Buyandship都搞市集喇！這次可能是全球第一個由轉運公司主辦的市集！

日期：8月21至22日

時間：下午1時至晚上8時

地點：D2 Place 二期地下The Garage



《白紙市集 X 出前一丁 X 厚面子》

白紙市集再次舉辦市集，大家可以與出前一丁一齊慶祝其63週年誕生紀念！

日期：8月28至29日

時間：下午1時至晚上8時

地點：D2 Place一期2樓The Space