Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
MIRROR廣告｜「MIRROR號」巴士覆蓋全港 中環出現巨型MIRROR隧道
2021-10-11
#Hashtags
MIRROR巴士隧道中環站香港站MIRROR號SAMSUNGMIRROR隧道
MIRROR廣告｜「MIRROR號」巴士覆蓋全港 中環出現巨型MIRROR隧道
news-images

本地男團MIRROR人氣一直高企，12子的廣告經常成為鏡粉打卡位。Samsung早前在尖沙咀碼頭豎立新廣告後，品牌又宣布出動「MIRROR號」巴士及中環站的巨型「MIRROR隧道」，相信一眾鏡粉又要準備相機打卡了！

全港巴士車身廣告打造「MIRROR號」

巴士車身廣告向來是鏡粉的應援首選，成為不少MIRROR成員的生日限定巴士，吸引大批粉絲捕捉打卡。為滿足鏡粉們的打卡慾，Samsung呈獻首批「MIRROR號」，在鬧市中行走作流動宣傳。「MIRROR號」路線覆蓋港九新界，務求令各區鏡粉都能捕捉得到。

news-images
據悉「MIRROR號」的路線覆蓋全港。

MIRROR出道以來最大廣告！中環站巨型「MIRROR隧道」

近日天氣陰晴不定，筆者建議大家留在室內打卡比較安全，又唔怕濕身。全港最大型的MIRROR廣告於10月13日（周三）面世，這個位於中環站與香港站之間的巨型「MIRROR隧道」，是MIRROR成軍以來最大規模的牆身廣告。除了團照外，MIRROR根據兩部新手機Galaxy Z Fold3及Z Flip3的喜好分成 2 隊，每隊的個人大頭照各佔一邊，由於牆身廣告真的太wide，鏡粉記得帶相機與心愛成員合影。

行過中環，順路仲可以同埋MIRROR一齊自拍！

鏡粉留意｜中環都有打卡位！同MIRROR「同框自拍」整WhatsApp Sticker

news-images
巨型「MIRROR隧道」是MIRROR成軍以來最大規模的牆身廣告。
 news-images

銅鑼灣大型廣告板打造全港首個「鏡灣」  

繼早前萬人空巷的「姜濤灣」，今次12子總動員進駐銅鑼灣雄霸怡和街英光大廈及金百利多塊巨型廣告板，以及特大LED屏幕為兩款新摺機造勢，打造全港首個「鏡灣」。

相關報道：

MIRROR廣告板8號風球無吹冧 網民笑Now TV自肥

膠戰S2｜除衫騷肌派福利 Edan自爆連環暈倒事件

Anson Kong自評騷肌照70分 29歲生日望MIRROR明年踩上紅館

Stanley@MIRROR跟曾江合作拍廣告 心情又驚又喜：佢嘅戲令你跌入去

「MIRROR號」巴士覆蓋全港 中環出現巨型MIRROR隧道

news-images
銅鑼灣過馬路必然會見到。
 news-images
LED 屏幕持續播放足本版廣告。
 news-images
「Samsung Galaxy Z Series 期間限定店」於月初開幕，店內備有多個別緻打卡位，並有2部全港獨有的 MIRROR WhatsApp Sticker機，鏡粉們可自定背景與心愛成員「同框自拍」即製個人專屬 MIRROR WhatsApp Sticker。Pop-Up Store 對面的娛樂行亦會在其戶外曲面螢幕上不定時播放MIRROR廣告。
 news-images
當然唔少得尖沙咀的「MIRROR碼頭」。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/最大廣告｜鏡粉又要打卡！「mirror號」巴士覆蓋全港-中環巨型mirror隧道-288242
#Hashtags
MIRROR巴士隧道中環站香港站MIRROR號SAMSUNGMIRROR隧道
Am730

粉紅10月｜粉紅控不能錯過的限量產品+慈善跑 宣揚關注乳癌訊息

周末好去處｜天氣不似預期！10月仲係又熱又多雨？！5個避暑避雨室內活動推薦

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
粉紅10月｜粉紅控不能錯過的限量產品+慈善跑 宣揚關注乳癌訊息
Am730
Am730
周末好去處｜天氣不似預期！10月仲係又熱又多雨？！5個避暑避雨室內活動推薦
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多