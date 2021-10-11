MIRROR廣告｜「MIRROR號」巴士覆蓋全港 中環出現巨型MIRROR隧道

本地男團MIRROR人氣一直高企，12子的廣告經常成為鏡粉打卡位。Samsung早前在尖沙咀碼頭豎立新廣告後，品牌又宣布出動「MIRROR號」巴士及中環站的巨型「MIRROR隧道」，相信一眾鏡粉又要準備相機打卡了！

全港巴士車身廣告打造「MIRROR號」

巴士車身廣告向來是鏡粉的應援首選，成為不少MIRROR成員的生日限定巴士，吸引大批粉絲捕捉打卡。為滿足鏡粉們的打卡慾，Samsung呈獻首批「MIRROR號」，在鬧市中行走作流動宣傳。「MIRROR號」路線覆蓋港九新界，務求令各區鏡粉都能捕捉得到。

MIRROR出道以來最大廣告！中環站巨型「MIRROR隧道」

近日天氣陰晴不定，筆者建議大家留在室內打卡比較安全，又唔怕濕身。全港最大型的MIRROR廣告於10月13日（周三）面世，這個位於中環站與香港站之間的巨型「MIRROR隧道」，是MIRROR成軍以來最大規模的牆身廣告。除了團照外，MIRROR根據兩部新手機Galaxy Z Fold3及Z Flip3的喜好分成 2 隊，每隊的個人大頭照各佔一邊，由於牆身廣告真的太wide，鏡粉記得帶相機與心愛成員合影。

行過中環，順路仲可以同埋MIRROR一齊自拍！

銅鑼灣大型廣告板打造全港首個「鏡灣」

繼早前萬人空巷的「姜濤灣」，今次12子總動員進駐銅鑼灣雄霸怡和街英光大廈及金百利多塊巨型廣告板，以及特大LED屏幕為兩款新摺機造勢，打造全港首個「鏡灣」。

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