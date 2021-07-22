期間限定｜超萌布甸狗登陸日式超市 必換限量布甸狗三文治機/餐具套裝 仲有打卡位+限定精品

適逢SANRIO人氣角色布甸狗25周年，APITA、UNY及日式生活專門店谷辰將於2021年8月4日至9月7日期間，與布甸狗首次合作，推出「Pompompurin夏の日常」企劃。除了設多個超可愛打卡位之外，更有大量限量精品，包括便攜叉羹套裝、餐具套裝和三文治機，以及兩款造型可愛的便當。布甸狗fans必買！

為了「夏の日常」企劃，布甸狗脫下了標誌性的咖啡色貝雷帽，換上充滿夏日氣息的草帽，而推出的三款期間限定精品，包括便攜叉羹套裝、餐具套裝以及壓軸推出的三文治機，亦採用了限定夏日造型。凡於推廣期內在APITA、UNY及谷辰購物滿$300，可免費換領「便攜叉羹套裝」；購物滿$400，可加$150換購「餐具套裝」；購物滿$800，可加$250換購「三文治機」（8月17日起開始換購），憑最多三張同分店之收據即可換領或換購！

APITA、UNY及谷辰的門口及店內，都佈置了不同布甸狗擺設，一定要去打卡。另外APITA和UNY亦推出了兩款限定「夏の日常」布甸狗便當，包括玉子壽司上印有布甸狗圖案的壽司拼盤，和拼砌出布甸狗可愛樣貌的什錦粒粒魚生飯，美味又趣致！

同場亦多款不同的Pompompurin布甸狗產品包括文具、玩具、家品、環保袋、擺設、零食等，更以優惠價出售。除此之外，一系列十個的「夏の日常」Pompompurin布甸狗WhatsApp貼圖亦隆重誕生，讓Pompompurin布甸狗隨時隨地的陪伴著你渡過炎炎仲夏！

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