期間限定｜7CAFÉ聯乘Gullu Gullu咖啡精靈 睇演奏會答問題 一連14日送7,000杯咖啡

7CAFÉ聯乘Gullu Gullu咖啡精靈，舉行首個VR體驗演奏會。觀看完演奏會並答對問題，更有機會獲得免費咖啡，一共有7,000杯！

Gullu Gullu咖啡精靈VR演奏會

由11月10日起到7CAFÉ品嚐咖啡同時掃一掃杯上的二維碼，讓你視覺與味覺展開一場療癒咖啡之旅，演奏會更可啟全景模式進入Gullu Gullu的 VR 世界，輕輕移動手機即可以360度觀賞演奏會，更可感受被咖啡精靈寵物Wullu圍著氹氹轉哦！

一連14日 免費送出7,000杯7CAFÉ

由 11月10日早上9時起至11月23日，一連14日送出共7,000杯7CAFÉ即磨咖啡。於推廣活動期間每天早上9時正，掃瞄7CAFÉ杯上二維碼進入「7CAFÉ x Gullu Gullu VR演奏會」網站，根據指示並回答一條簡單選擇題，然後輸入有效之香港/澳門手提電話號碼，即可參加是次推廣活動。每日首500位(香港及澳門合計)答中問題並成功遞交個人資料之參加者，即可免費獲得「7CAFÉ即磨咖啡免費電子換領券」一張，額滿即止。

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