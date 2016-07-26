東京奧運｜全民劍撃熱！ 6間劍撃課程推薦 最平$200/大人小朋友都學得！

港隊劍擊花劍選手張家朗在東京奧運奪得金牌，成功嬴得香港史上第二金。不少人亦因而想體驗一下劍擊，以下為大家介紹6間劍擊學校，最平$200一堂，大人和小朋友都可以學！

南華會劍擊班

一提到運動，就會想起南華會！除了游泳、足球等，南華會同樣亦有提供劍撃課程。主要分為花劍、重劍、佩劍3種不同類型，再按照程度細分初班、實戰班、訓練班等。以兒童實戰初班(花劍)為例，港幣$3,150共9堂，每堂1.5小時，4歲就可以參加。

電話：2577 6932

地址：香港銅鑼灣加路連山道88號

網址：https://www.facebook.com/scaafencing/?ref=page_internal

亞洲劍擊學院

位於荔枝角的亞洲劍擊學院，致力推廣香港劍撃運動，以『劍擊不離地』為宗旨，提供兒童、青少年及成人劍擊課程。亦設有扶苗成長計劃，扶助清貧學童參加劍擊專項培訓。以兒童劍擊預備班為例，港幣$1,500共6堂，每堂1小時，4歲就可以參加。大人也可以參加成人劍擊課程，主要教授花劍。初班新生報堂更送劍擊三寶：面罩、手套、護胸及環保布袋。

電話：3974 6201

地址：九龍長沙灣道778-784號香港中心23樓全層 (荔枝角地鐵站B1出口)

網址：www.asianfencinghk.com

劍擊Formula

劍擊Formula位於土瓜灣，除了兒童劍擊課程，亦有提供成人劍擊班。港幣$2,380共4堂，平日晚上都有開班，適合一眾上班族參與。而導師Tin Sir更是前香港劍擊排名第一(U20)，除了教授劍撃技巧之外，更著重運動心理學習。

電話：9192 0898

地址：九龍土瓜灣炮仗街92號福至坊LG1

網址：https://www.fencingformula.com/

劍擊學堂

設有大圍及長沙灣兩間分校，特設幼兒膠劍班，3歲就可以上堂。膠劍既不會令小朋友受傷，又可以讓他們體驗劍撃樂趣。港幣$1,200共6堂，平均$200就有交易，每堂1小時，性價比最高。它們亦不時會舉辦免費兒童劍擊體驗日，對劍撃有興趣的一定要留意！

電話：5409 5487/2388 2383

地址：大圍成運路21-23號群力大廈6樓10室

長沙灣道650號中國船舶大廈11樓06-09室

網址：https://www.facebook.com/fencersclubhongkong

香港劍擊學校

香港劍擊學校設油麻地及鰂魚涌兩間分校，校長黃贊曾任香港劍擊代表隊教練。分為幼兒、兒童、少年及成年組，可選擇8-10人的小組課或1對1授課，收費為每堂$200起。

電話：2332 3135 / 2567 7833

地址：九龍油麻地登打士街56號家樂坊10樓1001室 （九龍院校）

香港鰂魚涌康山道1號康怡辦公大樓14樓全層（香港島院校）

網址：https://www.facebook.com/fencingschoolhk

劍舍

劍舍由前香港劍擊隊教練及代表隊成員成立，其中技術總監張小倫更是今年東京奧運2020香港花劍代表隊成員。課程包括幼兒、小學、青少年及成人班組，可選擇花劍、重劍或佩劍。團體課程由$2,000起，更提供免費試堂，大家可以趁機體驗劍撃樂趣。

電話：9161 2253

地址：九龍新蒲崗大有街23號3樓全層／B03, CAPRI Place - O'South Coast 澳南海岸

網址：http://www.lehk.org/index.html