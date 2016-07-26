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東京奧運｜唔止《男兒當入樽》！盤點5部必睇日本運動熱血動漫 全城奧運狂熱！
15 小時前
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東京奧運｜唔止《男兒當入樽》！盤點5部必睇日本運動熱血動漫 全城奧運狂熱！
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東京奧運｜唔止《男兒當入樽》！盤點5部必睇日本運動熱血動漫 全城奧運狂熱！

最近最多人討論的話題便是東京奧運，而作為「動漫國」的日本，在比賽亦不時播放日本經典動漫的主題曲，令場面更加熱血！但除了大家都熟悉的《男兒當入樽》外，日本還有不少經典動漫，以下盤點5部必睇的運動類日本熱血動漫，大家不妨乘着奧運的熱潮，開始「追番」吧！

【排球】排球少年
排球比賽一直都是各國特別重視的比賽之一，從團體比賽中可以看到國家的實力，而與排球相關的日本動漫，便不得不提《排球少年》！《排球少年》由日本漫畫家古舘春一創作，不論動畫或漫畫都值得一看，講述主角日向翔陽與影山飛雄從對手變成隊友，加入烏野高中排球部後透過各種練習和比賽而成長的故事。故事除了圍繞主角兩人外，各間高中的排球隊的不同亦是故事的焦點，每個角色都有獨特之處，無論劇情、畫風和人物塑造都是一部出色的作品。漫畫從2012年起開始連載， 2020年配合東京奧運結束連載，可惜奧運未能如期開幕，讓不少粉絲留下遺憾，幸好在奧運比賽中，東京主辦方亦有在排球比賽時播放其主題曲，令比賽變得更為熱血。

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《排球少年》為了配合東京奧運已在2020年7月完結連載。
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從東京奧運開幕式開始，就有不少《排球少年》的粉絲分享角色們參與奧運的同人作品。

【游泳】Free! 男子游泳部
水上競技同樣是奧運的焦點之一，透過各種不同的泳式以個人或團體賽進行比賽，而《Free! 男子游泳部》便是以游泳作為主題的動畫作品，由輕小說改編而成，主要圍繞主角們復興被廢部的游泳部而展開的故事。雖然劇情屬於常見的社團復興系列，但人物塑造和角色之間的互動都會令人愛上作品，屬於青春熱血向的動畫。再加上動畫畫風漂亮，最重點的泳池水面光影變化畫面亦特別吸引，因此看起來特別享受。而最終章的劇場版《Free!–the Final Stroke–》亦會配合奧運後上映，令一眾粉絲更加興奮！

【滑板】SK8 the Infinity
今屆東京奧運新增了不少比賽項目，滑板便是其中一項，而首次成為比賽項目的滑板比賽，男子街頭冠軍得主由日本選手堀米雄斗奪得，因此令一眾《SK8 the Infinity》粉絲更加興奮！《SK8 the Infinity》為以自由滑板作為題材的動畫，屬於較為新穎的題材，亦正可跟今年奧運相映成趣。而令其收穫一眾粉絲的原因便是角色的人物塑造特別成功，透過講述主角從新手變成高手，劇情既熱血，又可看出角色對滑板的熱愛。若果在今次奧運後對滑板產生興趣，不妨看一下這套動畫吧！

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《Free! 男子游泳部》的水中畫面特別好看。
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最終章的劇場版給人一種強烈的完結感覺。
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《SK8 the Infinity》屬於少見的滑板題材動畫。

【賽跑】強風吹拂
以賽跑作為題材的動漫並不多，而《強風吹拂》便是其中一套既熱血又感人的經典作品，由原著同名小說改編而成，不但有動畫和漫畫，更有舞台劇、電影等，可見其火熱程度絕不輕易忽視。《強風吹拂》講述住在竹青莊的10個人雖各有屬於自己的故事，但在主角之一的清瀨灰二帶動下，大家互相影響，一同參與東京箱根間往復大學驛傳競走（驛站接力賽）的青春熱血故事。動漫中的人物塑造特別出色，因此會跟着故事而感動，喜歡賽跑類賽事的話就不要錯過這部動漫！

【韻律體操】後空翻少年
韻律體操比賽在奧運中同樣屬於焦點比賽之一，不少人都特別喜歡看體操類比賽項目。而《後空翻少年》在2021年4月才播映，屬常見的社團運動類動畫，主要講述高中男子韻律體操社的青春故事。雖然動畫中沒有誇張華麗的動作和畫面，但卻是從日常中可看到的追夢故事，令劇情更為現實，再加上故事節奏不錯，角色塑造亦十分突出，因此推薦喜歡體操比賽的人觀看。

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賽跑類動畫同樣比較少見。
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《強風吹拂》故事既熱血又感人。
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《後空翻少年》屬今年4月才播映的新番。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/東京奧運｜唔止《男兒當入樽》！盤點5部必睇日本運動熱血動漫-全城奧運狂熱！-277765
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