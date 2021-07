東京奧運|唔止《男兒當入樽》!盤點5部必睇日本運動熱血動漫 全城奧運狂熱!

最近最多人討論的話題便是東京奧運,而作為「動漫國」的日本,在比賽亦不時播放日本經典動漫的主題曲,令場面更加熱血!但除了大家都熟悉的《男兒當入樽》外,日本還有不少經典動漫,以下盤點5部必睇的運動類日本熱血動漫,大家不妨乘着奧運的熱潮,開始「追番」吧!

【排球】排球少年

排球比賽一直都是各國特別重視的比賽之一,從團體比賽中可以看到國家的實力,而與排球相關的日本動漫,便不得不提《排球少年》!《排球少年》由日本漫畫家古舘春一創作,不論動畫或漫畫都值得一看,講述主角日向翔陽與影山飛雄從對手變成隊友,加入烏野高中排球部後透過各種練習和比賽而成長的故事。故事除了圍繞主角兩人外,各間高中的排球隊的不同亦是故事的焦點,每個角色都有獨特之處,無論劇情、畫風和人物塑造都是一部出色的作品。漫畫從2012年起開始連載, 2020年配合東京奧運結束連載,可惜奧運未能如期開幕,讓不少粉絲留下遺憾,幸好在奧運比賽中,東京主辦方亦有在排球比賽時播放其主題曲,令比賽變得更為熱血。

【游泳】Free! 男子游泳部

水上競技同樣是奧運的焦點之一,透過各種不同的泳式以個人或團體賽進行比賽,而《Free! 男子游泳部》便是以游泳作為主題的動畫作品,由輕小說改編而成,主要圍繞主角們復興被廢部的游泳部而展開的故事。雖然劇情屬於常見的社團復興系列,但人物塑造和角色之間的互動都會令人愛上作品,屬於青春熱血向的動畫。再加上動畫畫風漂亮,最重點的泳池水面光影變化畫面亦特別吸引,因此看起來特別享受。而最終章的劇場版《Free!–the Final Stroke–》亦會配合奧運後上映,令一眾粉絲更加興奮!

【滑板】SK8 the Infinity

今屆東京奧運新增了不少比賽項目,滑板便是其中一項,而首次成為比賽項目的滑板比賽,男子街頭冠軍得主由日本選手堀米雄斗奪得,因此令一眾《SK8 the Infinity》粉絲更加興奮!《SK8 the Infinity》為以自由滑板作為題材的動畫,屬於較為新穎的題材,亦正可跟今年奧運相映成趣。而令其收穫一眾粉絲的原因便是角色的人物塑造特別成功,透過講述主角從新手變成高手,劇情既熱血,又可看出角色對滑板的熱愛。若果在今次奧運後對滑板產生興趣,不妨看一下這套動畫吧!

【賽跑】強風吹拂

以賽跑作為題材的動漫並不多,而《強風吹拂》便是其中一套既熱血又感人的經典作品,由原著同名小說改編而成,不但有動畫和漫畫,更有舞台劇、電影等,可見其火熱程度絕不輕易忽視。《強風吹拂》講述住在竹青莊的10個人雖各有屬於自己的故事,但在主角之一的清瀨灰二帶動下,大家互相影響,一同參與東京箱根間往復大學驛傳競走(驛站接力賽)的青春熱血故事。動漫中的人物塑造特別出色,因此會跟着故事而感動,喜歡賽跑類賽事的話就不要錯過這部動漫!

【韻律體操】後空翻少年

韻律體操比賽在奧運中同樣屬於焦點比賽之一,不少人都特別喜歡看體操類比賽項目。而《後空翻少年》在2021年4月才播映,屬常見的社團運動類動畫,主要講述高中男子韻律體操社的青春故事。雖然動畫中沒有誇張華麗的動作和畫面,但卻是從日常中可看到的追夢故事,令劇情更為現實,再加上故事節奏不錯,角色塑造亦十分突出,因此推薦喜歡體操比賽的人觀看。