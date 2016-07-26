東京奧運｜盤點7個經典奧運吉祥物 你又識幾多個？ 未來永遠郎、福娃

今個星期五就是東京奧運，受到疫情影響需要延期一年。而吉祥物的任期仍同樣「延長」。除了今年動漫感十足的「未來永遠郎」之外，歷年來亦有多個經典奧運吉祥物，你又認得幾多個？

2020年東京奧運—未來永遠郎、染井吉

今年東奧的吉祥物分別有兩隻，以日文的「未來」（Mirai）和「永遠」（Towa），及日本代表性的「染井吉野櫻」組成。其中最特別之處，就是找來日本全國小學生投票，以一班一票的形式選出吉祥物代表。而未來永遠郎在在20萬票中得到超過 10.9萬票，是真正的民選吉祥物。

2008年北京奧運—福娃

提到奧運吉祥物，港人最熟悉的一定非福娃莫屬！5隻福娃「貝貝」、「晶晶」、「歡歡」、「迎迎」及「妮妮」，名字取自「北京歡迎你」的諧音。分別代表鯉魚、大熊貓、奧林匹克聖火、藏羚羊及北京燕子，吉祥物更是歷屆最多。當年亦推出多款周邊產品，包括公仔、郵票等，引來一服搶購熱潮。

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2012年英國倫敦奧運—文洛克、曼德維爾

倫敦奧運的吉祥物曾被喻為「史上最醜」，文洛克及曼德維爾分別喻意著鋼塊和相機。單眼設計代表相機，紀錄比賽精彩時刻。而頭上的黃燈則代表標誌性的倫敦計程車。不過由於造型及設計都過於奇怪，劣評如潮。

1972年德國慕尼黑奧運—Waldi

華迪Waldi是奧運吉祥物始祖，出現在1972年慕尼黑夏季奧運會。原型為德國巴伐利亞臘腸狗，身上有齊奧運五環的顏色，代表運動員耐韌、堅持以及敏捷的特質。

1984年美國洛杉磯奧運吉祥物—Sam the Eagle

Sam the Eagle以美國國鳥「老鷹」為設計原型，找來迪士尼設計。頭戴印上美國國旗及奧運五環的帽子，當時更授權日本動畫公司以吉祥物的形象，製作同名日本動畫《老鷹山姆》（イーグルサム）

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1988年南韓漢城奧運吉祥物—Hodori

來到港人熟悉的韓國，當年的南韓首都仍叫「漢城」。吉祥物Hodori的「Ho」是韓文老虎的發音，而「Dori」就是用來稱呼小男孩。Hodori是朝鮮傳說中的老虎，代表韓國人熱情好客的傳統。

2014年俄羅斯索契冬奧—野兔、白熊、豹

除了夏天奧運會之外，冬奧同樣有吉祥物。2014年俄羅斯索契冬奧的吉祥物同樣由投票選上，以北極熊、歐洲野兔、遠東豹為代表，冬天感十足，