東京奧運｜6個你所不知的東奧「第一次」 按50音排序進場、獎牌原來係回收物料？

東京奧運進行得如火如荼，雖然延期一年，但仍無阻熱度，更有香港運動員成功獲得金牌。以下為大家介紹今年東京奧運6個「第一次」，大家在觀賞賽事同時，亦可惡補東奧冷知識。

【延期舉辦】

雖然是「2020東京奧運」，但因為新冠肺炎疫情影響全球，導致奧運首次需要延期一年舉辦。雖然早於1916、1940及1944年的夏季奧運會，已曾經試過因一、二次戰而停辦，但推遲屬首次。

【自己獎牌自己拎】

因為新冠肺炎疫情關係，國際奧委會首次宣佈使用「自助式頒獎」。一改以前由嘉賓掛上獎牌，變成由選手自行在托盤上拿取獎牌、花束及奧運吉祥物，確保沒有其他人士觸摸過獎牌。

【沒有場內觀眾】

除了採取「自助式頒獎」之外，東京奧組委亦於今年3月決定不接受海外觀眾前往日本觀賽。其後更宣佈東京及周邊地區的比賽亦閉門進行，只有嘉賓及相關人士等可以入場支持。而開幕禮亦只容許少於1000名嘉賓進場，

【獎牌為100%回收金屬】

為支持環保，今年所有獎牌都採用回收物料製成。日本電器商及民眾捐出近621萬部廢棄手機，再從中提煉金屬以製成獎牌。而獎牌背帶同樣使用了回收材料，以用矽膠凸線製作，貫徹環保概念。

【以50音發音次序入場】

根據慣例，除首屆奧運主辦國希臘和該屆主辦國外，開幕式各國參賽代表團都按照英文字母排序進場。而今年東京奧運，就以日本獨有的「50音」次序進場，以宣傳日本傳統文化。

【滑板、棒球、空手道首列比賽項目】

每屆奧運都會新增不同比賽項目，而今年則有空手道、滑板、衝浪、運動攀岩及棒球／壘球。其中棒球／壘球更是闊別奧運12年後重新回歸，而近年大熱的滑板更成為焦點之一。