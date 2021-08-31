樂園優惠｜迪士尼新推萬聖節活動+「雙重暢玩優惠」 $699任選2日入園+$840住2晚酒店

闊別兩年，迪士尼惡人重臨香港迪士尼樂園度假區，由2021年9月17日起至10月31日，連同一眾準備好鬼馬現身的迪士尼朋友與賓客再次「反轉迪士尼」！香港迪士尼樂園更推出「雙重暢玩優惠」，$699即可一票入園兩次，同步加推住宿優惠，玩盡萬聖節加聖誕節。

由即日起大家可以預訂「雙重暢玩優惠」，港幣$699可以一票入園兩次。，2021年9月8日至9月29日期間，香港居民限時專享「2晚起奇妙住宿優惠」，預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿2晚或以上，標準客房每晚只需港幣$840起，海景客房每晚只需港幣$960起，為你日夜再次「反轉迪士尼」！

由即日起大家可以預訂「雙重暢玩優惠」，港幣$699可以一票入園兩次。於2021年9月8日至9月29日期間，香港居民限時專享「2晚起奇妙住宿優惠」，預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿2晚或以上，標準客房每晚只需港幣$840起，海景客房每晚只需港幣$960起，為你日夜再次「反轉迪士尼」！