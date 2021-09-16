海洋公園｜水上樂園中秋正日開幕！ 6個入園前必知貼士 泳衣有限制、唔可以著拖鞋？

期待而久的海洋公園水上樂園終於在明天正式向公眾開放！已經買好門票的你，除了先前查閱必玩設施之外，入園前亦有不少必知小貼士，以下為大家整理好6個溫馨提示，原來穿著的泳衣都有限制！

水上樂園必知貼士｜穿梭巴士

由於水上樂園的位置，與海洋公園正門有一定距離。因此樂園有安排穿梭巴士往返正門及水上樂園，每10分鐘就有一班。大家需要先在網上預約穿梭巴士，請儲存螢幕截圖作乘搭穿梭巴士及入場之用。如果預約不到，大家仍可以選擇乘搭城巴629及629M、專線小巴29A及59A前往水上樂園。

水上樂園必知貼士｜泳衣要求

相信不少女生到水上樂園都打算穿比堅尼，但其實入園時所穿著的泳衣亦有限制。由於部分遊樂設施如深谷飛瀑等，衝擊力頗大。為了避免安全問題，不能穿著有扣的泳衣，大家亦可以自行帶備上衣，防止刮傷或泳衣意外脫落。

水上樂園必知貼士｜不能穿著拖鞋

水上樂園依山而建，不時都需要行樓梯，最刺激的幾個設施更要走過百級樓梯才可以到達。而部分設施因安全問題，不能穿著拖鞋遊玩，因此大家需要將拖鞋套在手上。記者建議大家可以穿著水上運動鞋，方便遊玩。

水上樂園必知貼士｜落水都要帶口罩？

受到疫情影響，大家都需要遵守政府的防疫措施。在水上樂園遊玩時，在離開水或遊樂設施時必需戴上口罩。如果怕弄濕口罩的話，大家可以帶備運動及防水口罩。

水上樂園必知貼士｜租借儲物櫃

水上樂園設有儲物櫃讓大家放置隨身物品，分別有標準、家庭及特大3個尺寸，收費為$120、$200及格280。租金以一日計，大家可以先在網上租借，領取QR Code手帶後，在櫃前掃描QR Code並設定密碼後即可使用。大家在領取物品時，記得選擇「否」，不然就會結束租借時間。

水上樂園必知貼士｜攝影限制

園內可以用GoPro拍攝，但只限可緊繫於手腕的GoPro裝置，不可使用手柄或自拍棍。

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