海洋公園｜水上樂園9月尾開幕！ 小編親身試玩園區7大設施 深谷飛瀑、沖天瀑布

期待而久的海洋公園水上樂園，終於會在9月21日正式開幕！早前海洋公園已預先劇透了不少遊樂設施。今次小編率先入園試玩園區7大設施，到底哪個最刺激、離心力最強？

海洋公園水上樂園共分為5大主題園區，包括「歡樂堡礁」、「躍動流域」、「絕嶺深谷」、「冒險灣岸」及「迷失部落」，合共有27個室內和室外設施，讓大人和小朋都可以在水中盡興。

【躍動流域】

躍動流域主打不同滑梯裝置，喜歡刺激感的你可以試玩「八彩天梯」、「急流漩渦」、「旋風雙子梯」及「急轉雙子梯」，離心力及速度都十足！

八彩天梯

八彩天梯是水上樂園最標誌性的遊樂設施之一，神還原舊版的「五彩天梯」，更將它「升呢」：由5條滑梯升級至8條、全長的107米，高度有近17米。與以前的普通瀡滑梯不同，玩家需要趴在滑行墊上，以俯衝形式在管道上滑行，刺激度及離心力都十足。而且8條管道都設計成不同難度，每條管道亦設有計時器，大家可以一邊玩一邊與朋友比賽，看看誰最快衝到終點！

刺激程度：✭✭✭✭

急流漩渦

這個遊戲支援2-4人遊玩，玩家需事前磅重，確定達到指定磅數後，再坐在4人的水泡上，由最高點沿住漩渦滑行，中間更會滑到大漏斗，衝力都不容忽視，喜歡刺激的你可以選擇坐在背向的位置，離心力更強勁！

刺激程度：✭✭✭

【絕嶺深谷】

絕嶺深谷被稱為集合全樂園最刺激的遊樂設施！園區設在樂園山谷之巔，設有3條不同滑水梯設施—「極速迴環」、「深谷飛瀑」及「勇者之巔」。另有「沖天瀑布」，讓玩家感受由最高點飛墜下來的感覺。

深谷飛瀑

香港終於可以玩到「太空艙」！玩家需要入進半透明的太空艙等候，半躺在艙內，且腳踏透明板。倒數3聲後，透明板就會消失，大家會立即從橙色管道半垂直地滑下，猶如跳樓機一樣！過程只有4秒，小編試玩後覺得最恐怖是等待滑下的時候，滑下去的過程超爽，令人想一玩再玩！

刺激程度：✭✭✭✭✭

沖天瀑布

沖天瀑布與急流漩渦的玩法相類似，玩家今次需要坐上3-6 人的水泡。穿過蜿蜒曲折的通道，最刺激一定是水泡由滑板直衝上頂，再以70度角由最高點墜下，完全能夠體驗一飛沖天的快感！

刺激程度：✭✭✭✭

【迷失部落】

迷失部落位於室內，屬於比較靜態的水上活動，適合一家大小遊玩！

衝浪先鋒

香港近年流行起衝浪熱潮，水上樂園設香港首個室內衝浪機，大家可以在專業教練的指導下，一嘗衝浪的快感。即使是新手都可以輕鬆掌握衝浪小技巧！

漂流探秘

玩家坐上單人或雙人水泡，沿著室內河流穿越不同主題區，展開室內的漂流旅程。其中會穿過熱帶雨林、彩虹及北極冰洞，中間更設有巨型瀑布，衝力十足，一家大小必玩！

湧海灣

湧浪灣為室外造浪池，有不同模式的人造浪，亦提供水泡讓大家隨意漂流。

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